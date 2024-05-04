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Питання прізвища: чому жінки не хочуть його змінювати, як про це говорити з партнером та чи є вплив на стосунки

Богдана Макалюк, журналістка сайту 04 Травня 2024, 12:45
Чому жінки не хочуть брати прізвище чоловіка після шлюбу
Фото: Pexels

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