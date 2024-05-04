Питання прізвища: чому жінки не хочуть його змінювати, як про це говорити з партнером та чи є вплив на стосунки

Шлюб — це важливий крок у стосунках двох людей. Вони створюють нову сім’ю. Традиційно, склалося так, що родина має одне прізвище, адже жінка бере прізвище чоловіка.

Але у сучасному світі багато жінок прагнуть бути самостійними, вони будують кар’єру та не хочуть змінювати своє прізвище навіть після шлюбу.

Вікна поговорили з сімейною психологинею Інною Канівець, щоб дізнатися, чи впливає зміна прізвища на стосунки, чому чоловікам важливо, щоб жінка брала їх прізвище та як пояснити партнеру, що хочеш залишити своє.

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Чому жінки не хочуть брати прізвище чоловіка

Інна Канівець говорить, що деякі дівчата дійсно не хочуть змінювати прізвище, коли виходять заміж. Для цього можна виділити багато об’єктивних і суб’єктивних причин: дівчина — єдина дитина в сім’ї, й рідні просять, щоб прізвище продовжувалося в її родині;

дівчина може до заміжжя побудувати кар’єру в якійсь сфері, її прізвище вже є брендованим. Тому, звісно, якщо вона змінить його, втратить частину популярності у своїх колах;

дівчина може бути прямою спадкоємицею, тому вважає за краще не змінювати прізвище; заміна документів — багато дівчат не хочуть міняти документа та витрачати на це час;

дівчині може не подобатися прізвище чоловіка;

дівчина може хотіти підкреслити свою самостійність тим, що не змінює прізвище;

ще одна причина — заміжжя не сприймається серйозно, дівчина думає, що у майбутньому з чоловіком розлучиться;

вплив національного ідентифікатора — якщо дівчина одружується з іноземцем, то може хотіти залишити прізвище, яке характерне для її рідної країни.

Як повідомити партнеру, що ти не хочеш брати його прізвище

— Насамперед необхідно визначити конкретні причини, чому жінка не бажає брати прізвище чоловіка. Звісно, що треба аргументовано дати відповідь. Обговорення відразу треба почати після заручин, адже може трапитися так, що дівчина не захоче виходити заміж, якщо доведеться міняти прізвище.

Важливо ввести діалог у спокійному, доброзичливому тоні, усвідомити, що в цій суперечці противник не чоловік, а ситуація. Тобто, важливо досягнути взаємодії та контакту.

Головне — наводити аргументи, адже, якщо жінка вже реалізувалася, то заміна прізвища може їй нашкодити.

Я думаю, що в сучасному світі ця ситуація не є такою важливо. Ми ж не у первісному суспільстві живемо, про все можемо домовитися. Коли люди кохають одне одного, у них позиція рівності, вони з повагою ставляться одне до одного. Тож зможуть порозумітися. Треба обговорити всі “за” і “проти” з партнером, щоб не було гніву, — радить психологиня.

Як запропонувати чоловіку взяти прізвище жінки

Експертка говорить, що все залежить від аргументу та причини, чому це треба зробити. Треба, щоб люди розуміли, до чого зміна прізвища призведе.

Звісно, може бути таке, що партнер у стосунках домінантний, тому не захоче погоджуватися на прізвище партнерки. Він може не приймати жодні аргументи.

— Щоб запропонувати чоловіку змінити прізвище, треба говорити спокійним тон, підбираючи аргументи, враховуючи думки партнера та родинні традиції.

Але варто пам’ятати, що змінювати прізвище чи ні, вирішують лише самі партнери. Вони мають обговорити це стосовно того, яка ситуація склалася і для чого їм це потрібно, — акцентує Інна Канівець.

Чому чоловік відмовляється від прізвища партнерки

Психологиня наголошує, що брати прізвище партнерки чи партнера — це вибір, який кожна людина має самостійно усвідомлено зробити. Вона говорить, що у цьому питанні точно не треба тиснути, вмовляти чи шантажувати. Може спрацювати лише раціональна комунікація, якщо дійсно є важлива причина.

— Також грає роль стереотипне мислення у сучасному світі, що все-таки жінка має брати прізвище чоловіка. Зараз люди більше відходять від стигматизації, але ще не кардинально. Можна звернутися за порадою до родичів чи за підтримкою друзів, але точно не треба тиснути й шантажувати, — розповідає сімейна психологиня.

Чому чоловіку важливо, щоб жінка брала його прізвище

— Для чоловіка важливо, щоб дружина брала його прізвище, бо для нього це означає приналежність до себе. Коли дівчина змінює своє прізвище на його, він розуміє, що вони стають єдиними цілим. Також це про продовження роду, про самоідентичність, про те, що він створює свою родину. Тому, напевно, кожен чоловік хоче, щоб жінка взяла його прізвище, для них це цінно.

На перший погляд, може здатися, що це звичайна історія. Але у сучасному світі чоловіки все-таки думають, чи візьме жінка його прізвище. Бо зараз ми маємо багато різних варіантів, і при одруженні необов’язково змінювати прізвище, — пояснює експертка.

Які можна знайти компроміси

— У мене був такий кейс понад десять років тому. Партнерам не подобалися прізвища одне одного, тоді вони взяли й записали вдвох собі іспанське прізвище. Законодавство України дозволяє зміну прізвища на те, яке ти хочеш. Ця пара досі живе щасливо, а чотири роки тому у них народився син, — ділиться досвідом психологиня.

Як пояснити дитині, чому в батьків різні прізвища

Інна Канівець говорить, що, коли дитина ставить це питання, вона в доволі свідомому сприйнятті. Тому з дітьми треба говорити, спокійно і правильно усе пояснювати.

Наприклад, розказати, що цього вимагає робота, але це немає жодного впливу на стосунки тата і мами. Головне говорити чесно.

Це також дає дитині усвідомлення, що мама могла самостійно зробити вибір. Якщо родина щаслива, то немає жодної різниці: мають батьки одне чи два прізвища.

Як зміна прізвища може вплинути на стосунки

Перехід на прізвище партнерів є першим кроком до побудови щасливої родини. Ця традиція склалася історично. Наші предки давно показували що готові почати життя з тією людиною, яку обрали в супутники свого життя.

За словами експертки, ті факти, якими апелюють партнери, пояснюючи свою позицію, вони часто проговорюють простими відмовками. У деяких випадках люди вважають свій шлюб тимчасовим або несправжнім, не до кінця довіряють партнеру. Ще одна причина відмови від зміни прізвища може бути пов’язана із психологічною прихильністю до своєї сім’ї. Наприклад, дівчина намагається показати батькам, що вона хороша донька, яка обирає батьків, а не чоловіка.

— Зміна прізвища може впливати на поведінку людини, якщо, наприклад, жінка бажає змінювати своє прізвище, значить вона готова довіритися чоловіку, віддати, так би мовити, кермо влади йому. Або навпаки, якщо чоловік бере прізвище дружини, то це призводить до того, що він займає другу позицію в сім’ї, і жінка після цього, наприклад, підсвідомо вважає себе зобов’язаною опікуватися ним.

Люди не до кінця розуміють, як прізвище взагалі пов’язане із манерою поведінки в сім’ї. Якщо мама відмовляється від згадки даних батька в документах дитини, то вона руйнує зв’язок між дитиною і батьком надалі. Тому це може негативно вплинути на стосунки, якщо порушені межі одного з партнерів. Якщо все було за спільною домовленістю, то це не матиме впливу, — говорить вона.

Додає, що інколи може бути так, що батьки влізають у питання зміни прізвища. Говорять доньці чи синові, що вона чи він їх образили, адже змінили прізвище. Інколи це може навіть призвести до розриву шлюбу.

У будь-яких стосунках може настати кризовий момент, коли здається, що майбутнього разом далі немає. Але усі проблеми можна розв’язати. Раніше ми розповідали, як подолати кризу у стосунках.

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