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Место покоя и комфорта или печали и одиночества? Дом для пожилых людей — сколько стоит, преимущества и недостатки, как выбрать

Диана Просяник, редактор сайта 22 июля 2023, 13:00
дом для пожилых людей
Фото: Unsplash

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