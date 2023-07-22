Место покоя и комфорта или печали и одиночества? Дом для пожилых людей — сколько стоит, преимущества и недостатки, как выбрать

Каждый из нас заслуживает отдых, покой и уважение в зрелые годы. Особенно это касается тех, кто уже прошел сложный путь, полный борьбы с различными жизненными ситуациями, в том числе и заболеваниями.
Но иногда болезни могут быть настолько серьезными, что даже самые преданные родственники и друзья не могут предоставить необходимый уход, который нужен человеку в такой ситуации.
В таких случаях дома престарелых становятся оазисами покоя, местами, где можно забыть о боли, найти понимание, постоянный уход и поделиться своими переживаниями с единомышленниками.
Сегодня мы хотим познакомить тебя с домами престарелых, рассказав историю киевлянки Людмилы, муж которой пережил несколько инсультов, имел сахарный диабет и плохо передвигался.
За Владимиром нужен был постоянный присмотр, а потому взрослые дети супругов решили на месяц разгрузить Людмилу и нашли дом для пожилых людей в Киеве, где за стариком присматривали круглосуточно.
Людмила рассказывает, что пансионатов для пенсионеров достаточное количество. Их можно выбирать за комфортным месторасположением и оптимальной ценой.
В доме для пожилых людей, где проживал Владимир, за жителями осуществляется полный надзор. В частности, это питание, гигиена, лечение, прогулки, на которые вывозят людей, стирка одежды, медобслуживание.
В доме для пожилых людей, где проживал Владимир, за жителями осуществляется полный надзор. В частности, это питание, гигиена, лечение, прогулки, на которые вывозят людей, стирка одежды, медобслуживание.
Фото: Unsplash
По словам Людмилы, в пансионате жило по четыре — пять человек в комнате.
О том, положительный это был опыт или отрицательный, женщина судить не берется. Она рассказывает, что каждая ситуация абсолютно разная и немало зависит от самочувствия человека, которого хотят устроить в дом для пожилых людей.
Владимир пробыл в заведении месяц. Но, к сожалению, за тот месяц ему становилось хуже, он начал понемногу отказываться от еды и в пансионате умер.
Еще одной героиней, которая поделилась своей историей, стала киевлянка Виолетта. Женщина приняла решение устроить туда свою маму.
Виолетта рассказывает, что для поиска заведения такого типа у нее было мало времени — один день. Поэтому женщина просто открыла браузер и без предварительного изучения этого вопроса начала выбирать дом для пожилых людей для мамы.
Виолетта вспоминает, что при выборе дома для пожилых людей искала прежде всего заведения с учетом диагноза мамы и особенностей ее состояния. Также женщина читала отзывы о тех или иных домах, просматривала их фото и смотрела как выглядели комнаты.
Решающим для нее фактором, говорит Виолетта, был телефонный разговор с персоналом, поскольку условия на ее бюджет были примерно одинаковы.
Решающим для нее фактором, говорит Виолетта, был телефонный разговор с персоналом, поскольку условия на ее бюджет были примерно одинаковы.
Во время разговора она задавала вопросы и слушала, как с ней говорили и как отвечали.
Вспоминая об отношении персонала к маме, Виолетта отзывается только положительно.
Они тщательно слушали что ей нужно, как и к чему она привыкла, куча бытовых моментов тоже была учтена без вопросов и доплат. Персонал всегда был на связи. Очень внимательные и вежливые сиделки и руководство.
Они тщательно слушали что ей нужно, как и к чему она привыкла, куча бытовых моментов тоже была учтена без вопросов и доплат. Персонал всегда был на связи. Очень внимательные и вежливые сиделки и руководство.
Фото: Pexels
Об условиях проживания женщина тоже рассказывает хорошее. Она говорит, что все было просто, но чисто и уютно. Было заметно, что за этим следят и делают все, чтобы создать для пациентов хорошие условия.
Говоря о документах, женщина рассказывает, что для устройства мамы в дом для пожилых людей необходимо было предоставить:
Также для заключения договора нужна была ксерокопия паспорта опекуна (в этом случае Виолетты). Документ должен подписывать человек, который будет оплачивать услуги и с которым дальше будут решать все текущие вопросы.
Людмила отмечает, что важную роль играет финансовый аспект. В их случае стоимость пансионата составляла около 14 000 гривен в месяц за пребывание и уход за мужем.
Но не обошлось без дополнительных расходов. Из-за необходимости докупить средства гигиены и разные принадлежности общая сумма за месяц, который Владимир находился в заведении, составила 20 000 гривен.
Виолетта говорит, что искала хороший вариант за 10 000-11 000 гривен в месяц. За эту стоимость заведение обеспечивало проживанием, пятиразовым питанием, уходом с учетом состояния и диагноза пациента, гигиеническими процедурами, помощью в приеме лекарств и тому подобное. Словом, всем, что необходимо.
Говоря о дополнительных расходах — к ним относились памперсы, расходные материалы при необходимости, лекарства пациента и услуги узкопрофильных врачей.
Мы также проанализировали сайты, на которых указаны цены. По состоянию на 2023 год цена за проживание в доме престарелых стартует от 8000 гривен в месяц. Но заметим, что для расчета точной стоимости необходимо обратиться в конкретное заведение и обсудить все детали: возраст, состояние, общее состояние, желаемые условия проживания, город и тому подобное.
К преимуществам дома для пенсионеров женщина относит такие аспекты:
Виолетта также подтверждает это мнение и говорит, что преимуществ домов престарелых много. К примеру, когда ты проживаешь в другом городе. Или когда нет времени или навыков по уходу за пожилым лежачим человеком, например, делать различные процедуры, знать нюансы питания и еще куча всего, то такие заведения очень помогают.
Это очень облегчает жизнь как и пожилым людям, так и их родственникам. И ты всегда уверен(-а), что там все сделают как надо.
Говоря о недостатках, Людмила выделила финансовый аспект, поскольку дом для пожилых людей — это довольно дорого. Также жители заведения бывают разными: есть как более спокойные люди, так и те, кто создают много шума.
В свою очередь Виолетта к недостаткам женщина причисляет лишь тот факт, что люди находятся не в “родных стенах”. Но в своем доме трудно организовать такие условия, — резюмирует женщина.
Людмила дает один главный совет:
Перед тем, как принимать такое решение, необходимо обязательно посетить хотя бы несколько подобных домов престарелых и воочию увидеть заведение, поговорить с персоналом, узнать об условиях пребывания.
Перед тем, как принимать такое решение, необходимо обязательно посетить хотя бы несколько подобных домов престарелых и воочию увидеть заведение, поговорить с персоналом, узнать об условиях пребывания.
Это поможет понять преимущества и недостатки каждого пансионата. И главное — не делать это в спешке, найдя первое попавшееся заведение. Женщина говорит, что это очень важно.
Согласно данным доклада национального превентивного механизма за 2019 год, в Украине зарегистрировано всего 91 государственное учреждение типа дом-интернат для людей почтенного возраста и людей с инвалидностью.
Закон Украины О социальных услугах утверждает, что владельцами частных домов для пожилых людей могут быть физические и юридические лица, а также ФЛП, которые есть в реестре поставщиков и получателей социальных услуг. Однако поскольку регистрация в этом реестре является добровольным делом. Поэтому из-за отсутствия таких лиц в реестре никто не подлежит наказанию, и как следствие, это делает невозможным контроль со стороны государства.
По сути, такие частные дома могут никак не регулироваться законом.
По сути, такие частные дома могут никак не регулироваться законом.
Героиня истории, которая решила обратиться за помощью в один из частных домов для пожилых людей, поделилась собственным опытом с журналистами издания The Village.
Она говорит, что ее беспокоят вопросы относительно регулирования этих частных домов законом. Платежи женщина делала на счет физического лица-предпринимателя. В договоре о предоставлении услуг четко указано, что они не берут на себя полную ответственность за человека, который у них остается.
Если ты хочешь осуществлять платежи официально — для этого нужно обращаться в государственные учреждения, отзывы о которых преимущественно негативные. Как следствие, это создает определенный цикл проблем, — говорит героиня.
Если ты хочешь осуществлять платежи официально — для этого нужно обращаться в государственные учреждения, отзывы о которых преимущественно негативные. Как следствие, это создает определенный цикл проблем, — говорит героиня.
И добавляет, что сейчас в Украине государственные дома для пожилых людей предоставляют низкое качество услуг, из-за чего к ним не хочется обращаться. А если говорить о частных заведениях такого типа, то они никак не регулируются законом.
Женщина подводит итог: в их случае имелся договор, с юридической точки зрения он был унормирован. Но в нем был пункт о снятии претензий от сторон. Заключали договор они также с физическим лицом-предпринимателем.
Женщина подводит итог: в их случае имелся договор, с юридической точки зрения он был унормирован. Но в нем был пункт о снятии претензий от сторон. Заключали договор они также с физическим лицом-предпринимателем.
Важно открыто обсудить этот вопрос, не обходя прямых формулировок. Однако помни, что состояние пожилого человека, в том числе и психологическое, имеет решающее значение.
Без сомнения, решение должно быть принято добровольно, и лгать тут неуместно.
Без сомнения, решение должно быть принято добровольно, и лгать тут неуместно.
Героиня рассказала своей бабушке, что это место похоже на санаторий, где за ней будут ухаживать и можно отдохнуть. Она согласилась.
Важно также не делать из этого трагедию. Заведение действительно выглядело как санаторий. Это был комплекс, который имел дом и прилегающую территорию за городом с медсестрой-сиделкой, питанием и десятком других людей пожилого возраста, отмечает женщина.
И добавляет, что пожилым людям, как и любому в разном возрасте, важно находиться среди ровесников. Возможность быть в тех, кто тебя понимает, ценна в любом возрасте.
Ухаживать за родственниками и помогать им важно в любом возрасте. Но пожилые люди — это одна из самых уязвимых групп лиц. Позаботься, чтобы твои близкие чувствовали себя как можно комфортнее. Например, ты можешь помочь оформить им соцобслуживание. О том, как это сделать мы рассказывали ранее.
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