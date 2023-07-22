Место покоя и комфорта или печали и одиночества? Дом для пожилых людей — сколько стоит, преимущества и недостатки, как выбрать

Каждый из нас заслуживает отдых, покой и уважение в зрелые годы. Особенно это касается тех, кто уже прошел сложный путь, полный борьбы с различными жизненными ситуациями, в том числе и заболеваниями.

Но иногда болезни могут быть настолько серьезными, что даже самые преданные родственники и друзья не могут предоставить необходимый уход, который нужен человеку в такой ситуации.

В таких случаях дома престарелых становятся оазисами покоя, местами, где можно забыть о боли, найти понимание, постоянный уход и поделиться своими переживаниями с единомышленниками.

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История киевлянки Людмилы

Сегодня мы хотим познакомить тебя с домами престарелых, рассказав историю киевлянки Людмилы, муж которой пережил несколько инсультов, имел сахарный диабет и плохо передвигался.

За Владимиром нужен был постоянный присмотр, а потому взрослые дети супругов решили на месяц разгрузить Людмилу и нашли дом для пожилых людей в Киеве, где за стариком присматривали круглосуточно.

О доме для пожилых людей

Людмила рассказывает, что пансионатов для пенсионеров достаточное количество. Их можно выбирать за комфортным месторасположением и оптимальной ценой.

В доме для пожилых людей, где проживал Владимир, за жителями осуществляется полный надзор. В частности, это питание, гигиена, лечение, прогулки, на которые вывозят людей, стирка одежды, медобслуживание.

По словам Людмилы, в пансионате жило по четыре — пять человек в комнате.

О том, положительный это был опыт или отрицательный, женщина судить не берется. Она рассказывает, что каждая ситуация абсолютно разная и немало зависит от самочувствия человека, которого хотят устроить в дом для пожилых людей.

Владимир пробыл в заведении месяц. Но, к сожалению, за тот месяц ему становилось хуже, он начал понемногу отказываться от еды и в пансионате умер.

История киевлянки Виолетты

Еще одной героиней, которая поделилась своей историей, стала киевлянка Виолетта. Женщина приняла решение устроить туда свою маму.

Виолетта рассказывает, что для поиска заведения такого типа у нее было мало времени — один день. Поэтому женщина просто открыла браузер и без предварительного изучения этого вопроса начала выбирать дом для пожилых людей для мамы.

Виолетта вспоминает, что при выборе дома для пожилых людей искала прежде всего заведения с учетом диагноза мамы и особенностей ее состояния. Также женщина читала отзывы о тех или иных домах, просматривала их фото и смотрела как выглядели комнаты.

Решающим для нее фактором, говорит Виолетта, был телефонный разговор с персоналом, поскольку условия на ее бюджет были примерно одинаковы.

Во время разговора она задавала вопросы и слушала, как с ней говорили и как отвечали.

Какими были условия проживания и отношение персонала

Вспоминая об отношении персонала к маме, Виолетта отзывается только положительно.

Они тщательно слушали что ей нужно, как и к чему она привыкла, куча бытовых моментов тоже была учтена без вопросов и доплат. Персонал всегда был на связи. Очень внимательные и вежливые сиделки и руководство.

Об условиях проживания женщина тоже рассказывает хорошее. Она говорит, что все было просто, но чисто и уютно. Было заметно, что за этим следят и делают все, чтобы создать для пациентов хорошие условия.

Какие документы нужны для устройства в дом для пожилых людей

Говоря о документах, женщина рассказывает, что для устройства мамы в дом для пожилых людей необходимо было предоставить:

ксерокопию паспорта мамы;

ее медицинскую карту.

Также для заключения договора нужна была ксерокопия паспорта опекуна (в этом случае Виолетты). Документ должен подписывать человек, который будет оплачивать услуги и с которым дальше будут решать все текущие вопросы.

Сколько стоит проживание в доме для пожилых людей

Людмила отмечает, что важную роль играет финансовый аспект. В их случае стоимость пансионата составляла около 14 000 гривен в месяц за пребывание и уход за мужем.

Но не обошлось без дополнительных расходов. Из-за необходимости докупить средства гигиены и разные принадлежности общая сумма за месяц, который Владимир находился в заведении, составила 20 000 гривен.

Виолетта говорит, что искала хороший вариант за 10 000-11 000 гривен в месяц. За эту стоимость заведение обеспечивало проживанием, пятиразовым питанием, уходом с учетом состояния и диагноза пациента, гигиеническими процедурами, помощью в приеме лекарств и тому подобное. Словом, всем, что необходимо.

Говоря о дополнительных расходах — к ним относились памперсы, расходные материалы при необходимости, лекарства пациента и услуги узкопрофильных врачей.

Мы также проанализировали сайты, на которых указаны цены. По состоянию на 2023 год цена за проживание в доме престарелых стартует от 8000 гривен в месяц. Но заметим, что для расчета точной стоимости необходимо обратиться в конкретное заведение и обсудить все детали: возраст, состояние, общее состояние, желаемые условия проживания, город и тому подобное.

Преимущества и недостатки таких заведений

К преимуществам дома для пенсионеров женщина относит такие аспекты:

питание;

постоянный присмотр;

прогулки;

общение;

медобслуживание.

Виолетта также подтверждает это мнение и говорит, что преимуществ домов престарелых много. К примеру, когда ты проживаешь в другом городе. Или когда нет времени или навыков по уходу за пожилым лежачим человеком, например, делать различные процедуры, знать нюансы питания и еще куча всего, то такие заведения очень помогают.

Это очень облегчает жизнь как и пожилым людям, так и их родственникам. И ты всегда уверен(-а), что там все сделают как надо.

Говоря о недостатках, Людмила выделила финансовый аспект, поскольку дом для пожилых людей — это довольно дорого. Также жители заведения бывают разными: есть как более спокойные люди, так и те, кто создают много шума.

В свою очередь Виолетта к недостаткам женщина причисляет лишь тот факт, что люди находятся не в “родных стенах”. Но в своем доме трудно организовать такие условия, — резюмирует женщина.

Как найти достойный вариант

Людмила дает один главный совет:

Перед тем, как принимать такое решение, необходимо обязательно посетить хотя бы несколько подобных домов престарелых и воочию увидеть заведение, поговорить с персоналом, узнать об условиях пребывания.

Это поможет понять преимущества и недостатки каждого пансионата. И главное — не делать это в спешке, найдя первое попавшееся заведение. Женщина говорит, что это очень важно.

Регулирует ли закон частные дома для пожилых людей

Согласно данным доклада национального превентивного механизма за 2019 год, в Украине зарегистрировано всего 91 государственное учреждение типа дом-интернат для людей почтенного возраста и людей с инвалидностью.

Закон Украины О социальных услугах утверждает, что владельцами частных домов для пожилых людей могут быть физические и юридические лица, а также ФЛП, которые есть в реестре поставщиков и получателей социальных услуг. Однако поскольку регистрация в этом реестре является добровольным делом. Поэтому из-за отсутствия таких лиц в реестре никто не подлежит наказанию, и как следствие, это делает невозможным контроль со стороны государства.

По сути, такие частные дома могут никак не регулироваться законом.

Героиня истории, которая решила обратиться за помощью в один из частных домов для пожилых людей, поделилась собственным опытом с журналистами издания The Village.

Она говорит, что ее беспокоят вопросы относительно регулирования этих частных домов законом. Платежи женщина делала на счет физического лица-предпринимателя. В договоре о предоставлении услуг четко указано, что они не берут на себя полную ответственность за человека, который у них остается.

Если ты хочешь осуществлять платежи официально — для этого нужно обращаться в государственные учреждения, отзывы о которых преимущественно негативные. Как следствие, это создает определенный цикл проблем, — говорит героиня.

И добавляет, что сейчас в Украине государственные дома для пожилых людей предоставляют низкое качество услуг, из-за чего к ним не хочется обращаться. А если говорить о частных заведениях такого типа, то они никак не регулируются законом.

Женщина подводит итог: в их случае имелся договор, с юридической точки зрения он был унормирован. Но в нем был пункт о снятии претензий от сторон. Заключали договор они также с физическим лицом-предпринимателем.

Как начать разговор с бабушкой или дедушкой о доме для пожилых людей

Важно открыто обсудить этот вопрос, не обходя прямых формулировок. Однако помни, что состояние пожилого человека, в том числе и психологическое, имеет решающее значение.

Без сомнения, решение должно быть принято добровольно, и лгать тут неуместно.

Героиня рассказала своей бабушке, что это место похоже на санаторий, где за ней будут ухаживать и можно отдохнуть. Она согласилась.

Важно также не делать из этого трагедию. Заведение действительно выглядело как санаторий. Это был комплекс, который имел дом и прилегающую территорию за городом с медсестрой-сиделкой, питанием и десятком других людей пожилого возраста, отмечает женщина.

И добавляет, что пожилым людям, как и любому в разном возрасте, важно находиться среди ровесников. Возможность быть в тех, кто тебя понимает, ценна в любом возрасте.

Ухаживать за родственниками и помогать им важно в любом возрасте. Но пожилые люди — это одна из самых уязвимых групп лиц. Позаботься, чтобы твои близкие чувствовали себя как можно комфортнее. Например, ты можешь помочь оформить им соцобслуживание. О том, как это сделать мы рассказывали ранее.

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