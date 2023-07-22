Місце спокою та комфорту чи суму й самотності? Будинок для літніх людей — скільки коштує, переваги та недоліки, як обрати

Кожен із нас заслуговує на відпочинок, спокій та повагу в зрілі роки. Особливо це стосується тих, хто вже пройшов складний шлях, сповнений боротьби з різними життєвими ситуаціями, зокрема й захворюваннями.

Та іноді хвороби можуть бути настільки серйозними, що навіть найвідданіші родичі та друзі не можуть надати необхідного догляду, який потрібен людині в такій ситуації.

У таких випадках будинки для літніх людей стають оазами спокою, місцями, де можна забути про біль, знайти розуміння, постійний догляд та поділитися своїми переживаннями з однодумцями.

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Історія киянки Людмили

Сьогодні ми хочемо познайомити тебе з будинками для літніх людей, розповівши історію киянки Людмили, чоловік якої пережив кілька інсультів, мав цукровий діабет та погано пересувався.

За Володимиром потрібен був постійний нагляд, а тому дорослі діти подружжя вирішили на місяць розвантажити Людмилу й знайшли будинок для літніх людей у Києві, де старенькому надавали цілодобовий нагляд.

Про будинок для літніх людей

Людмила розповідає, що пансіонатів для пенсіонерів достатня кількість. Їх можна обирати за комфортним місцем розташування, оптимальною ціною та наглядом.

У будинку для літніх людей, де проживав Володимир, за мешканцями здійснюється повний нагляд. Зокрема, це харчування, гігієна, лікування, прогулянки, на які вивозять людей, прання одягу, медобслуговування.

Зі слів Людмили, у пансіонаті жило по чотири – п’ять осіб у кімнаті.

Про те, позитивний це був досвід чи негативний, жінка судити не береться. Вона розповідає, що кожна ситуація абсолютно різна, і немало залежить від самопочуття людини, яку хочуть влаштувати до будинку для літніх людей.

Володимир пробув у закладі місяць. Та, на жаль, за цей час йому ставало гірше. Чоловік почав потроху відмовлятися від їжі й у пансіонаті, зрештою, помер.

Історія киянки Віолетти

Ще однією героїнею, яка поділилася своєю історією, стала киянка Віолетта. Жінка вирішила влаштувати туди свою маму.

Віолетта розповідає, що для пошуку закладу такого типу в неї було обмаль часу — один день. Тому жінка просто відкрила браузер і без попереднього вивчення цього питання почала обирати заклад для мами.

Віолетта згадує, що при виборі будинку для літніх людей шукала передусім заклади з урахуванням діагнозу мами та особливостей її стану. Також жінка читала відгуки про ті чи інші будинки, переглядала їхні фото та дивилася, який вигляд мали кімнати.

Вирішальним фактором, каже Віолетта, була телефонна розмова із персоналом, оскільки умови на її бюджет були приблизно однакові.

Під час розмови вона ставила питання та слухала, як із нею говорили та як давали відповіді.

Якими були умови проживання та ставлення персоналу

Згадуючи про ставлення персоналу до мами, Віолетта відгукується лише позитивно.

Вони ретельно слухали, що їй потрібно, як і до чого вона звикла. Було враховано також багато побутових моментів без питань і доплат. Персонал завжди був на зв’язку. Дуже уважні та чемні доглядальниці та керівництво.

Про умови проживання жінка теж розповідає лише хороше. Вона каже, що у будинку було просто, але чисто та затишно. Було помітно, що за цим слідкують та роблять усе, щоб створити гарні умови для пацієнтів.

Які документи потрібні для влаштування у будинок для літніх людей

Говорячи про документи, жінка розповідає, що для влаштування мами у будинок для літніх людей потрібні були:

ксерокопія паспорта мами;

її медична картка.

Також для укладення договору знадобилася ксерокопія паспорта опікуна (у цьому випадку Віолетти). Документ має підписувати людина, яка буде сплачувати послуги та з якою далі розв’язуватимуть усі поточні питання.

Скільки коштує проживання у будинку для літніх людей

Людмила наголошує, що важливу роль відіграє фінансовий аспект. У їхньому випадку вартість пансіонату становила близько 14 000 гривень на місяць за перебування та догляд за чоловіком.

Але не обійшлося й без додаткових витрат. Через необхідність докупити засоби гігієни та інше приладдя загальна сума за місяць, який Володимир перебував у закладі, становила 20 000 гривень.

Віолетта каже, що шукала хороший варіант за 10 000-11 000 гривень в місяць. За цю вартість заклад забезпечував проживанням, п’ятиразовим харчуванням, доглядом з урахуванням стану та діагнозу пацієнта, гігієнічними процедурами, допомогою у прийманні ліків тощо. Словом, усім, що необхідно.

Говорячи про додаткові витрати, до них належали памперси, витратні матеріали за потреби, ліки пацієнта та послуги вузькопрофільних лікарів.

Ми також проаналізували сайти, на яких вказані ціни. Станом на 2023 рік ціна за проживання у будинку для літніх людей починається від 8000 гривень на місяць. Але зауважимо, що для розрахунку точної вартості необхідно звернутися у конкретний заклад і обговорити всі деталі: вік, загальний стан, бажані умови проживання, місто тощо.

Переваги та недоліки таких закладів

До переваг будинку для пенсіонерів Людмила відносить такі аспекти:

харчування;

постійний нагляд;

прогулянки;

спілкування;

медобслуговування.

Віолетта також підтверджує цю думку та каже, що переваг будинків для літніх людей багато. Приміром, коли ти проживаєш в іншому місті. Або тоді, коли не маєш часу чи навичок з догляду літньої лежачої людини, наприклад, робити різні процедури, знати нюанси харчування тощо, то такі заклади дуже допомагають.

Це дуже полегшує життя як літнім людям, так і їхнім родичам. І ти завжди впевнений(-а), що там все зроблять, як треба.

Говорячи про недоліки, Людмила виокремила фінансовий аспект, оскільки будинок для літніх людей — це доволі дорого. Також жителі закладу бувають різними: є як і більш спокійні люди, так і ті, хто створює багато шуму.

Своєю чергою Віолетта до недоліків зараховує лише той факт, що люди знаходяться не у “рідних стінах”. Але у своєму домі важко організувати такі умови, підсумовує жінка.

Як знайти гідний варіант

Людмила дає головну настанову:

Перед тим як ухвалювати рішення, необхідно обов’язково відвідати хоча б кілька подібних будинків для літніх людей й на власні очі побачити заклад, поговорити з персоналом, дізнатися про умови перебування.

Це допоможе зрозуміти переваги та недоліки кожного пансіонату. Але головне — не робити це поспіхом, знайшовши перший-ліпший заклад. Жінка каже, що це дуже важливо.

Чи регулює закон приватні будинки для літніх людей

Згідно з даними доповіді національного превентивного механізму за 2019 рік, в Україні зареєстровано всього 91 державний заклад типу будинок-інтернат для людей поважного віку та людей з інвалідністю.

Закон України Про соціальні послуги стверджує, що власниками приватних будинків для літніх людей можуть бути фізичні та юридичні особи, а також ФОП, які є у реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг. Однак, оскільки реєстрація у цьому реєстрі є добровільною справою, тож через відсутність таких осіб у реєстрі нікого покарати не можна, і як наслідок, це унеможливлює контроль з боку держави.

По суті, такі приватні будинки можуть ніяк не регулюватися законом.

Героїня історії, яка вирішила звернутися по допомогу до одного з приватних будинків для літніх людей, поділилася власним досвідом з журналістами видання The Village.

Вона каже, що її турбують питання щодо регулювання цих приватних будинків законом. Платежі жінка робила на рахунок фізичної особи-підприємця. У договорі про надання послуг чітко зазначено, що вони не беруть на себе повну відповідальність за людину, яка залишається у них.

Якщо ти хочеш здійснювати платежі офіційно — для цього потрібно звертатися до державних установ, відгуки про які переважно негативні. Як наслідок, це створює певний цикл проблем, — каже героїня.

Та додає, що нині в Україні державні будинки для літніх людей надають низьку якість послуг, через що до них не хочеться звертатися. А говорячи про приватні заклади такого типу, то вони ніяк не регулюються законом.

Жінка підсумовує, що вони мала договір. З юридичної точки зору, він був унормованим. Але в ньому містилося положення про зняття претензій від сторін. Укладали договір вони також з фізичною особою-підприємцем.

Як почати розмову з бабусею чи дідусем про будинок для літніх людей

Важливо відкрито обговорити це питання, не оминаючи прямих формулювань. Однак пам’ятай, що стан літньої людини, зокрема й психологічний, має вирішальне значення.

Без сумнівно, рішення має бути ухвалено добровільно і недоречно було б брехати.

Героїня розповіла своїй бабусі, що це місце схоже на санаторій, де за нею будуть доглядати й можна відпочити. Вона погодилася.

Важливо також не робити із цього трагедію. Заклад дійсно мав вигляд санаторію. Це був комплекс, що мав будинок та прилеглу територію за містом з медсестрою-доглядальницею, харчуванням та десятком інших людей літнього віку, наголошує жінка.

Та додає, що стареньким людям, як і будь-кому в різному віці, важливо перебувати серед однолітків. Можливість бути в колі ровесників, які тебе розуміють, завжди є цінною.

Доглядати за родичами та допомагати їм важливо у будь-якому віці. Але літні люди — це одна з найбільш вразливих груп осіб. Подбай, аби твої близькі почувалися якомога комфортніше. Наприклад, ти можеш допомогти оформити їм соцобслуговування. Про те, як це зробити, ми розповідали раніше.

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