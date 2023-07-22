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Місце спокою та комфорту чи суму й самотності? Будинок для літніх людей — скільки коштує, переваги та недоліки, як обрати

Діана Просяник, редакторка сайту 22 Липня 2023, 13:00
будинок для літніх людей
Фото: Unsplash

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