Хочу подарить счастливую старость своим родителям. Какие документы нужны для попечительства?

Попечительство – очень трудная и ответственная миссия, в жизни того человека, который хочет сделать доброе дело. Ведь пожилые люди, как маленькие детки хотят внимания и любви.
Не из рассказов, а из реальной жизни нам известно, через какие страдания и боль проходят некоторые пожилые люди, когда нужно сходить в магазин, чтобы купить себе поесть. Бывает, они почти не имеют необходимого для комфортной жизни в своей квартире, уже не говоря о выполнении обычных бытовых задач.
Часто жизнь накладывает отпечаток на здоровье, что с годами делает старость сложной. Но ты можешь помочь родным и взять их под свою опеку, чтобы подарить счастье и тепло.
Поэтому если ты решился на попечительство, мы расскажем, что тебе нужно делать дальше.
1) Когда человек полностью недееспособен из-за возраста 2) Людям с инвалидностью I и II группы, нуждающихся в надзоре и помощи.
Но в Украине существует патронаж, который предполагает в себе полный надзор за человеком, достигшим восьмидесяти лет, и имеющее плохое физическое состояние и проблемы с психикой.
На эту роль может подойти человек, достигший восемнадцати лет и абсолютно дееспособный. Но если хоть один пункт касался твоей жизни, тебе будет отказано:
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В судебные органы могут обратиться родные пожилого человека, органы попечительства и медицинские учреждения, где лечится данный человек.
Опека над пожилым человеком может быть установлена, если опекун соберет все доказательства недееспособности данного лица и передаст в суд. Если суд признает недееспособность, этот документ вступает в действие уже через месяц.
После оглашения вердикта нужно собрать пакет документов и передать в органы опеки.
Для оформления попечительства нужно много времени, поэтому чаще всего оформляют патронаж. Чтобы быть попечителем, человек должен быть безработным, так как патронаж предусматривает постоянное наблюдение за человеком, который может за собой ухаживать, но из-за психических расстройств должен быть под постоянным наблюдением.
На этот вид ухода должен подавать именно человек, который хочет, чтобы за ним ухаживали.
Заявление от пенсионера с просьбой о назначении ему попечителя;
Копии паспортов;
Справки о регистрации места жительства;
Документы, подтверждающие право собственности на имущество или право пользования имуществом;
Справка врачебной комиссии, подтверждающая необходимость ухода за пожилым человеком;
После представления документов органы опеки должны пересмотреть условия для жизни и принять решение о попечительстве над человеком.
Во время войны процедура опеки происходит быстрее и в упрощенном виде. Также мы подготовили для тебя материал о том, как оформить опеку над ребенком, ведь сегодня каждый человек и ребенок должен получить семейное тепло и любовь.