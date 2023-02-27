Семейные отношения

Хочу подарить счастливую старость своим родителям. Какие документы нужны для попечительства?

Юлия Самойленко, практикант сайта 27 февраля 2023, 19:30
які документи треба для оформлення опіки
Фото: Pexels

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