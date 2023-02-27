Хочу подарувати щасливу старість своїм батькам. Які документи потрібні для опікунства?

Опікунство — дуже важка і відповідальна місія в житті тієї людини, яка хоче зробити добру справу. Адже люди похилого віку, як маленькі дітки, хочуть уваги та любові.
Не з розповідей, а з реального життя нам відомо, через які страждання та біль проходять деякі люди похилого віку, коли треба сходити до магазину, щоб купити собі поїсти. Часто вони майже не мають необхідного для комфортного життя у своїй квартирі, вже не говорячи про виконання звичайних побутових завдань.
Часто життя накладає свій відбиток на здоров’я, що з роками робить старість складною. Але ти можеш допомогти рідним та взяти їх під свою опіку для того, щоб подарувати щастя та тепло.
Тому якщо ти наважився(-лась) на опікунство, ми розкажемо, що тобі потрібно робити далі.
Але в Україні існує патронаж, який передбачає повний нагляд за людиною, яка досягла 80 років і має поганий фізичний стан та проблеми з психікою.
На цю роль може підійти людина, яка досягла 18 років та є абсолютно дієздатною. Але якщо хоч один пункт стосувався твого життя, то тобі буде відмовлено:
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До судових органів можуть звернутися рідні літньої людини, органи опікунства і медичні установи, де лікується ця людина.
Опіка над людиною похилого віку може бути встановлена, якщо опікун збере всі докази її недієздатності та передасть до суду. Якщо суд визнає недієздатність, то цей документ набирає чинності уже за місяць.
Після оголошення вердикту треба зібрати пакет документів та передати до органів опіки.
Для оформлення опікунства треба багато часу, тому найчастіше оформлюють патронаж. Щоб бути піклувальником, людина має бути безробітною, бо патронаж передбачає постійний нагляд за людиною, яка може за собою доглядати, але через психічні розлади має бути під постійним наглядом.
На цей вид догляду має подаватися саме людина, яка хоче, щоб за нею доглядали.
Після подання документів органи опіки мають переглянути умови для життя та ухвалити рішення про піклування над людиною.
Під час війни процедура опіки відбувається швидше та у спрощеному вигляді. Також ми підготували для тебе матеріал про те, як оформити опіку над дитиною, адже саме сьогодні кожна дитина має отримати сімейне тепло та любов.