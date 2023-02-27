Хочу подарувати щасливу старість своїм батькам. Які документи потрібні для опікунства?

Опікунство — дуже важка і відповідальна місія в житті тієї людини, яка хоче зробити добру справу. Адже люди похилого віку, як маленькі дітки, хочуть уваги та любові.

Не з розповідей, а з реального життя нам відомо, через які страждання та біль проходять деякі люди похилого віку, коли треба сходити до магазину, щоб купити собі поїсти. Часто вони майже не мають необхідного для комфортного життя у своїй квартирі, вже не говорячи про виконання звичайних побутових завдань.

Часто життя накладає свій відбиток на здоров’я, що з роками робить старість складною. Але ти можеш допомогти рідним та взяти їх під свою опіку для того, щоб подарувати щастя та тепло.

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Тому якщо ти наважився(-лась) на опікунство, ми розкажемо, що тобі потрібно робити далі.

Опіку над літньою людиною можна оформити лише в таких випадках:

Коли людина є повністю недієздатною через вік. Над людьми з інвалідністю I та II групи, які потребують нагляду та допомоги.

Але в Україні існує патронаж, який передбачає повний нагляд за людиною, яка досягла 80 років і має поганий фізичний стан та проблеми з психікою.



Хто може оформити опікунство?

На цю роль може підійти людина, яка досягла 18 років та є абсолютно дієздатною. Але якщо хоч один пункт стосувався твого життя, то тобі буде відмовлено:

Серйозні захворювання чи інвалідність I групи. Судимість за статтями Кримінального кодексу. Алкогольна чи наркотична залежність. Колись брав(-ла) опіку над людиною, але сам(-а) від неї відмовився(-лась).

Хто може звернутися до судових органів та які документи потрібні для оформлення опіки

До судових органів можуть звернутися рідні літньої людини, органи опікунства і медичні установи, де лікується ця людина.

Опіка над людиною похилого віку може бути встановлена, якщо опікун збере всі докази її недієздатності та передасть до суду. Якщо суд визнає недієздатність, то цей документ набирає чинності уже за місяць.

Після оголошення вердикту треба зібрати пакет документів та передати до органів опіки.

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Документи для опікунства:

Заява про оформлення опікунства. Акт про визнання недієздатності особи (видає суд). Копія паспортів потенційного опікуна та підопічного — також необхідно пред’явити оригінали. Довідка про склад сім’ї потенційного опікуна та підопічного, а також заяви від повнолітніх членів твоєї сім’ї про надання згоди на призначення тебе опікуном. Висновок про стан здоров’я, довідка про відсутність судимості та довідка або право на доходи за останні шість місяців. Копії документів, що доводять твої родинні зв’язки з потенційним підопічним. Довідка з лікувального закладу, якщо підопічний перебуває на лікуванні. Документи про підтвердження наявності житлоплощі.



Що потрібно для оформлення патронажу

Для оформлення опікунства треба багато часу, тому найчастіше оформлюють патронаж. Щоб бути піклувальником, людина має бути безробітною, бо патронаж передбачає постійний нагляд за людиною, яка може за собою доглядати, але через психічні розлади має бути під постійним наглядом.

На цей вид догляду має подаватися саме людина, яка хоче, щоб за нею доглядали.

Для оформлення піклування необхідні такі документи:

Заява від пенсіонера з проханням про призначення йому піклувальника. Копії паспортів. Довідки про реєстрацію місця проживання. Документи, що підтверджують право власності на майно або право користування майном. Довідка лікарської комісії, яка підтверджує необхідність догляду за літньою людиною. Довідка про стан здоров’я особи, яка бажає здійснювати догляд.

Після подання документів органи опіки мають переглянути умови для життя та ухвалити рішення про піклування над людиною.

Під час війни процедура опіки відбувається швидше та у спрощеному вигляді. Також ми підготували для тебе матеріал про те, як оформити опіку над дитиною, адже саме сьогодні кожна дитина має отримати сімейне тепло та любов.