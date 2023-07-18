Отношения на троих: кто может становиться между парой и как это влияет на вашу любовь

“Нас с тобой теперь трое” — не всегда о беременности или форме отношений с согласия всех партнеров. Иногда между влюбленными становятся третьи лица, которые хотят помочь, посоветовать, прокомментировать или наладить чужие отношения.

Но действительно ли “третий” — не лишний? Почему родные “влезают” в ваши отношения и чем это чревато, редакция Вікна-новини расспросила у психолога Валерии Быковой.

Эксперт рассказала, почему иногда нам проще “втянуть” в пару кого-то третьего и о чем это говорит.

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Почему родные “влезают” в отношения?

Психолог Валерия Быкова объясняет, что такую ситуацию можно назвать так называемым треугольником.

— Причина, почему мы тяготеем к вовлечению третьих лиц в общение пары достаточно проста — треугольник более устойчивая фигура, чем диада (пара). И даже если это не любовник или любовница, функции, которые третий выполняет в паре, достаточно схожи — это снижение напряжения и возможность не конфронтировать с партнером напрямую, а делать это через третье лицо.

Например, ты злишься на партнера, но не можешь прямо и искренне с ним/(ней) об этом поговорить. Когда вас только двое, у тебя есть две опции: сказать, что тебя беспокоит, и встретиться с реакцией партнера или удержать свои переживания, чтобы не встречаться с этой реакцией.

Первая опция может устрашать, если в паре нет навыков прояснять и говорить на сложные темы. Вторая — долго так продержаться тяжело, потому что когда слишком много удерживаешь, рано или поздно оно выльется наружу, а ещё хуже — взорвется.

Поэтому мы можем иногда выбирать сказать, что нас смущает, не партнеру, а кому-то третьему — друзьям, родителям, брату или сестре.

Тому, кому можно “безопасно” рассказать о своих переживаниях: ты поделился/(-лась), не держишь это в себе, напряжение снизилось, и отношения с партнером — “в безопасности”, не надо говорить о сложном.

Это неплохой механизм, если не использовать его на регулярной основе, — говорит психолог. — Потому что очевидно, что если никогда не доносить партнеру, что тебя беспокоит, то и в отношениях ничего не изменится.

Как это может навредить?

— Если близкий человек тебя выслушивает, сочувствует, советует — там, где ты об этом просил, — это все ещё не является “отношениями на троих”.

Треугольник появляется в месте, где один человек общается с другим через третьего.

То есть, когда ты жалуешься на что-нибудь сестре, и потом она это в какой-то форме доносит твоему партнеру. Или кто-то из родителей вместо того, чтобы прямо прояснить что-то с твоим партнером, там где у них возникает напряжение, делают это через тебя, — объясняет Валерия Быкова.

Никакой другой человек не может самостоятельно “встать” между партнерами, ему для этого нужна помощь кого-то из пары. Активно влезать, комментировать, советовать можно до бесконечности, однако если пара на это “не ведется”, треугольник не образуется.

Если же пара включается в игру и начинает транслировать мнение третьего своему партнеру и/или использовать третьего, чтобы этот человек коммуницировал между партнерами, здесь мы получаем так называемый треугольник Карпмана.

Здесь кто-то выступает в роли Агрессора (или Контроллера), кто-то становится его Жертвой, а третий человек включается с позиции Спасителя.

Это процесс, в котором напряжение постоянно циркулирует по кругу, участники меняют роли между собой, а проблема не решается. Спаситель, спасая Жертву, в определенный момент превращается в Агрессора, Агрессор в этот момент становится Жертвой, а Жертва начинает спасать бывшего Агрессора.

Психолог добавляет, что в такой устойчивой системе отношения могут существовать годами, а проблемы не будут исчезать.

— Именно в этом опасность треугольников — они отнимают много сил, истощают и могут мешать действительно решить существующую между людьми сложность. Ведь трудности должны обсуждаться и решаться напрямую между двумя партнерами или между третьим лицом и кем-то одним из пары.

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Первое, что советует сделать психолог — это все же самостоятельно не привлекать близких в треугольник, учиться общаться с партнером напрямую и решать возникающие в паре сложности вдвоем.

— Если кто-то из близких слишком активно комментирует ваши отношения, советует вам, что делать, или “включается” в ссоры или прояснения, которые происходят между тобой с партнером, нужно спросить их: что именно они таким образом делают?

Третье лицо хочет обезопасить кого-то из вашей пары? Побеспокоиться? Защитить? Поддержать? Научить?

Помоги себе и им понять, что сейчас происходит. В этом месте можно поблагодарить их за проявление любви и желание помочь, рассказать со своей стороны, действительно ли ты и твой партнер нуждаетесь в этой помощи, и в такой ли форме вам это подходит, помогает.

Также стоит учиться выравнивать взаимодействие, — советует Валерия Быкова и объясняет, как это правильно делать.

— Например, если родители партнера тебе говорят: “Что-то он/она нам редко звонит, поговори с ним/ней”, вместо того, чтобы брать на себя роль медиатора и передавать это партнеру, попробуй вернуть ответственность и выпрямить взаимодействие: “Знаю, что он/она вас любит и ценит. Говорили ли вы сами с ним/ней, что вам не хватает внимания?”.

Все способы и механизмы взаимодействия, которые мы естественно используем, не являются сами по себе ни плохими, ни хорошими.

Они возникли не просто так, потому что помогают решать определенную проблему: например, снизить напряжение, когда нет сил прояснить ситуацию прямо. Поэтому не стоит ставить себе цель никогда не попадать в треугольники в отношениях.

Важно понимать, как они устроены и замечать, когда такие отношения начинают наносить больше вреда, чем приносить пользу, — заключает психолог.

К тому же, следует помнить, что неумение правильно коммуницировать и конфликтовать в паре также приводит к тому, что участие в отношениях начинают принимать и другие люди. Раньше мы рассказывали тебе об искусстве ведения конфликтов, чтобы не разрушить связь с человеком.

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