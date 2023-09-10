Семейные отношения

Противоположности притягиваются, но не в отношениях? Ученые рассказали, почему в этой фразе мало правды

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 сентября 2023, 19:00
Протилежності притягуються: чи насправді це діє у стосунках
Фото: Pexels

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