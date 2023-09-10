Противоположности притягиваются, но не в отношениях? Ученые рассказали, почему в этой фразе мало правды

Всем нам известна поговорка, что противоположности притягиваются. Это утверждение часто используется для сюжетных поворотов в любовных романах или романтических комедиях.

Но учёные обнаружили, что в реальной жизни это работает у очень малого процента людей, ведь большинство пар сходятся все-таки по общим интересам, сообщает The Gardian.

Пары сходятся по общим интересам

Результаты исследования романтических отношений показали, что более 80% проанализированных черт характера — от политических взглядов до употребления наркотиков и возраста, в котором люди впервые начали половые отношения — партнеры часто были очень похожи.

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Согласно исследованию, от 82% до 89% исследуемых черт характера у партнеров были схожими, и только 3% считали существенно разными.

Чтобы исследовать это, ученые пересмотрели предыдущие исследования о том, насколько похожи или непохожи пары. Работы охватывали 22 черты характера почти в 200 документах, начиная с 1903 года.

Затем ученые проанализировали 133 признака почти 80 тыс. пар противоположного пола, участвовавших в проекте UK Biobank. Ученые исследуют отношения однополых пар отдельно, ведь их поведение может отличаться.

В обеих работах пары в основном совпадали по ряду черт характера, в частности по политическим и религиозным взглядам, уровню образования и некоторым показателям IQ.

Упорные курильщики и другие люди, имеющие разные привычки, стремились строить отношения с теми, кто разделял их привычки.

Впрочем, пара совпадала не на всех фронтах. Рост, вес, медицинские проблемы и личностные черты — все это различалось между парами. Экстраверты, например, были не более склонны к партнерству с другими экстравертами, чем интроверты.

Люди могут любить друг друга, но отношения могут приносить много боли. Ранее мы рассказывали, что такое созависимые отношения и действительно ли они токсичны.

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