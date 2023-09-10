Протилежності притягуються, але не у стосунках? Вчені розповіли, чому в цьому вислові мало правди

Усім нам відома приказка, що протилежності притягуються. Це твердження часто використовують для сюжетних поворотів у любовних романах чи романтичних комедіях.

Але вчені виявили, що у реальному житті це працює у дуже малого відсотка людей, адже більшість пар сходяться все-таки за спільними інтересами, повідомляє The Gardian.

Пари сходяться за спільними інтересами

Результати дослідження романтичних стосунків показали, що з понад 80% проаналізованих рис — від політичних поглядів до вживання наркотиків і віку, в якому люди вперше почали статеві стосунки — партнери часто були надзвичайно схожі.

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Згідно з дослідженням, від 82% до 89% досліджуваних рис у партнерів були схожими, і лише 3% вважали суттєво різними.

Щоб дослідити це, вчені переглянули попередні дослідження про те, наскільки схожі чи несхожі пари. Роботи охоплювали 22 риси в майже 200 документах, починаючи з 1903 року.

Потім вчені проаналізували 133 ознаки майже 80 тис. пар протилежної статі, які брали участь у проекті UK Biobank. Вчені досліджують стосунки одностатевих пар окремо, адже їхня поведінка може відрізнятися.

В обох роботах пари здебільшого збігалися за низкою рис, зокрема за політичними та релігійними поглядами, рівнем освіти та деякими показниками IQ.

Завзяті курці та інші люди, які мають різні звички, прагнули будувати стосунки з тими, хто поділяв їхні звички.

Утім, пари збігалися не на всіх фронтах. Зріст, вага, медичні проблеми та особистісні риси — все це різнилося між парами. Екстраверти, наприклад, були не більш схильні до партнерства з іншими екстравертами, ніж інтроверти.

Люди можуть любити одне одного, але стосунки можуть приносити багато болю. Раніше ми розповідали, що таке співзалежні стосунки та чи насправді вони токсичні.

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