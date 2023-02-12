Кохання недостатньо: десять ознак здорових стосунків для найвищого рівня близькості

Усі ми росли на культурі діснеївських мультфільмів, красивих казок та романтичних фільмів. Вірили: щоб стосунки завжди закінчувалися словами “жили довго і щасливо”, досить просто змахнути чарівною паличкою або закохатися у принца, принцесу чи білого коня.

Однак у реальності, хоч яку правильну людину ти зустрінеш — це не гарантує здорових стосунків та омріяного хепі-енду. Щоб жити довго і щасливо у здорових стосунках, треба працювати, і найперше з власною головою.

Відтак єдиний шлях до побудови здорових стосунків — самому бути здоровою, зрілою та відкритою особистістю. Натомість більшість застрягає у дитячих травмах та компенсує це за допомогою партнера.

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Принаймні це показала реальна практика психологині The Soul Олександри Шиманової.

Часом така модель працює, партнери можуть закрити душевні дефіцити одне одного. Однак щастя у цих стосунках буде епізодичним, а згодом однаково виникне потреба переходу до більш зрілого рівня.

Які ж вони, здорові стосунки, про які так багато говорять? Олександра Шиманова поділилася десятьма ознаками здорових стосунків.

Десять ознак здорових стосунків

Здорові стосунки можуть виглядати навіть нудними, бо зазвичай у них немає бурхливих сварок та примирень, перерв та відновлення, скандалів. Тож багато хто підсвідомо навмисно уникає їх.

Однак принада здорових стосунків у тому, що в них немає місця насиллю. Натомість є повага до себе та до іншого, яка сильніша за будь-які правила та норми. Головними проявами здорових стосунків є:

Щира зацікавленість життям партнера

Зацікавленість не передбачає: втручання, нав’язування своєї думки, контролю, порад, критики та заздрощів.

Це можливо лише тоді, коли ти бачиш у партнері окрему особистість зі своїми поглядами, досягненнями та невдачами. Коли цікаво, що він думає, що відчуває та до чого прагне.

Щоб подивитися з такого ракурсу на іншу людину, треба спершу відчути такою окремою дорослою особистістю себе.

Обережність до почуттів одне одного

Близькість у парі передбачає знання слабких та болючих місць партнера. У токсичних стосунках це можуть використовувати для маніпуляцій, а при сварках кидати туди списи.

Та у здорових стосунках до цих делікатних тем зазвичай бережливе ставлення. Коли знаєш, що ніхто не жалитиме в найчутливіше, не тиснутиме на вразливі зони — формується довіра та безпека.

Базова довіра

Обидва партнери чесні одне перед одним, визнають власну неідеальність та можливі помилки, готові поступатися та змінюватись.

Важливо, щоб це був взаємний процес, який допомагав би стосункам зміцнюватися, а довірі — зростати, — наголошує психологиня.

Здатність пробачати

Це непростий процес для обох, адже потребує внутрішніх зусиль. Однак без нього не обходяться жодні стосунки.

Той, хто просить вибачення, має припускати, що помилився, розчарував чи образив близьку людину. А той, хто пробачає, готовий зрозуміти та прийняти іншого без подальшого осуду.

Вдячність

Коли ми вдячні партнеру за те, що він є, що він поруч і робить багато для нас і стосунків, кохання стає додатковим ресурсом, який примножує наші сили та стає опорою.

Тож, коли ми робимо щось для іншого або для стосунків в цілому, почуваємося більш наповненими.

Загальні ідеали та цінності

Можете відрізнятися особистими якостями, поглядами та захопленнями, не у всьому погоджуватись одне з одним, але базові цінності та погляди на глобальні речі мають бути спільними:

принципи та межі норми; розуміння добра та зла; плани та бачення майбутнього.

Взаємозалежність

Попри те, що для здорових стосунків важливо бути окремою дорослою особистістю, потрібно ще й визнати певну залежність від партнера.

Хоч визнати власну вразливість та потребу в стосунках непросто, саме цей баланс між власною автономією та потребою в іншому є фундаментом побудови щасливих стосунків та міцного зв’язку, — стверджує Олександра.

Це дає змогу відчувати цінність стосунків; проходити через конфлікти, не руйнуючи союз; розподіляти обов’язки та ухвалювати рішення, враховуючи інтереси партнера; шукати точки дотику, а не розділення.

Сексуальне бажання

Не варто вважати, що секс — лише для періоду закоханості, а далі лише обов’язки та побудова спільного майбутнього. Секс — яскравий показник стосунків, і саме він робить їх живими.

Звісно, з часом потяг буде змінюватись, пристрасть — згасати, але у будь-якому разі партнер мусить вабити тебе фізично.

Це буде вже не про зовнішність та тіло. Адже чим більше близькості між партнерами, тим різноманітнішим стає сексуальне життя, яке може не обмежуватися лише фізичним контактом.

Тому розвивай свій еротичний інтелект, досліджуй, що саме приносить коханій людині задоволення, а разом обговорюйте це та практикуйте.

Відсутність ілюзій

Жодні стосунки не обходяться без конфліктів, ревнощів, втрат та необхідності захищати свої кордони — цього неможливо уникнути, та можна змінити ставлення до криз.

Важливо, щоб обидва партнери розуміли, що тільки завдяки випробуванням є змога рости. При тому відчутним буде не лише ріст у стосунках, а й ріст особистостей, — розповіла експертка.

Кохання

Це найважливіший інгредієнт, який чомусь постійно додають в тістечка, але забувають додати в щоденну комунікацію.

Саме кохання лежить в основі стосунків та допомагає довго зберігати їх. Важливо підживлювати його справжньою душевною близькістю, вивчати одне одного та робити кроки назустріч.

Адже якщо закоханість — це трейлер, де показані найяскравіші моменти, то кохання — сам фільм, де ви самі є режисерами та акторами, — зазначає психологиня.

Здорові стосунки — це ідеал, до якого прагнуть люди. Однак нерідко замість них ми потрапляємо у деструктивні стосунки, які руйнують нас. Що таке деструктивні стосунки, які вони бувають та як розпізнати, читай у матеріалі.

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