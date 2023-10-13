Эффективный против техники и живой силы: характеристики дрона-камикадзе Switchblade 600

Современная война — война дронов, как разведывательных, так и тех, которые могут наносить удары. Украина получает много БПЛА в пакетах военной помощи от других стран.

Мы расскажем, что известно о дронах Switchblade 600 и какие их характеристики.

Switchblade 600: что это за дроны

Switchblade 600 — дрон-камикадзе, который, в отличие от предшественников, имеет увеличенную дальность. Этот беспилотник способен обеспечивать высококачественную поддержку разведки, наблюдения и захвата целей, он оснащен высокоточной оптикой и бронебойной боеголовкой.

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Switchblade 600 производит американская компания AeroVironment. Запускают дрон из ствола пусковой установки из земли, транспорта или даже воздуха.

Этот дрон-камикадзе успевает отлететь на 40 км всего через 20 минут после запуска. После этого он может еще 20 минут находиться в воздухе, ожидая удачного момента для атаки.

Беспилотник имеет электронно-оптические и инфракрасные датчики с высоким разрешением и повышенной точностью управления полетом. Он передает информацию в режиме реального времени оператору и записывает ее.

Модель этих дронов эффективна против вражеских танков, ракетных установок и артиллерии.

Характеристики Switchblade 600

Дрон-камикадзе Switchblade 600 имеет следующие общие характеристики:

радиус полета — 40 км;

радиус поражения — более 90 км;

время полета — более 40 мин;

вес дрона — 22,7 кг;

вес ракеты — 14,97 кг;

крейсерская скорость — 112 км/ч;

максимальная (ударная) скорость — 185 км/ч.

Стоимость одного дрона составляет около $70 тыс.

Украинцы тоже разрабатывают свои дроны. Ранее мы рассказывали о характеристиках подводного дрона Toloka.

Фото: скриншот видео defenseupdate

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