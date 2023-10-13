Эффективный против техники и живой силы: характеристики дрона-камикадзе Switchblade 600

Современная война — война дронов, как разведывательных, так и тех, которые могут наносить удары. Украина получает много БПЛА в пакетах военной помощи от других стран.
Мы расскажем, что известно о дронах Switchblade 600 и какие их характеристики.
Switchblade 600 — дрон-камикадзе, который, в отличие от предшественников, имеет увеличенную дальность. Этот беспилотник способен обеспечивать высококачественную поддержку разведки, наблюдения и захвата целей, он оснащен высокоточной оптикой и бронебойной боеголовкой.
Switchblade 600 производит американская компания AeroVironment. Запускают дрон из ствола пусковой установки из земли, транспорта или даже воздуха.
Этот дрон-камикадзе успевает отлететь на 40 км всего через 20 минут после запуска. После этого он может еще 20 минут находиться в воздухе, ожидая удачного момента для атаки.
Этот дрон-камикадзе успевает отлететь на 40 км всего через 20 минут после запуска. После этого он может еще 20 минут находиться в воздухе, ожидая удачного момента для атаки.
Беспилотник имеет электронно-оптические и инфракрасные датчики с высоким разрешением и повышенной точностью управления полетом. Он передает информацию в режиме реального времени оператору и записывает ее.
Модель этих дронов эффективна против вражеских танков, ракетных установок и артиллерии.
Дрон-камикадзе Switchblade 600 имеет следующие общие характеристики:
Стоимость одного дрона составляет около $70 тыс.
Украинцы тоже разрабатывают свои дроны. Ранее мы рассказывали о характеристиках подводного дрона Toloka.
Фото: скриншот видео defenseupdate
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