Беспилотники атаковали Москву. Что известно о БпЛА UJ-22 Airborne — характеристики

Украинцы пережили третий большой обстрел за последние 24 часа. Но и россиянам не живется очень весело: утром 30 мая более 30 беспилотников атаковали Москву.

Вероятно, одним из типов БПЛА были дроны UJ-22 Airborne, производства УКРДЖЕТ. Вместе с тем советник руководителя ОП Михаил Подоляк отметил, что украинская сторона не имеет прямого отношения к атаке на Москву.

Что это за дроны и характеристики БпЛА UJ-22 Airborne — читай в материале.

Дрон UJ-22 Airborne

Впервые свой дрон компания УКРДЖЕТ показала на выставке Оружие и безопасность — 2021.

В арсенале беспилотного летательного аппарата есть неуправляемые авиационные бомбы для поражения живой силы противника и бронетехники. В Милитарном объясняют, что неуправляемые авиабомбы — это доработанные для сброса с БпЛА 82-мм мины, а против бронетехники — главная часть реактивной гранаты адаптирована для сброса с дрона.

Помимо боеприпасов дрон UJ-22 Airborne может брать фотоаппарат и оптико-электронную станцию.

Управлять такими БпЛА можно в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах.

К тому же держать связь между землей и небом можно с помощью цифрового шифрованного двустороннего СВЧ канала передачи данных и цифрового двустороннего шифрованного УВЧ канала передачи данных.

По словам разработчиков UJ-22 Airborne, БПЛА является многоцелевым беспилотным авиационным комплексом, способным выполнять полеты в любое время года, днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы, — пишут в УКРДЖЕТ.

UJ-22 Airborne: характеристики

Максимальный взлетный вес: 85 кг

Общая длина: 3300 мм

Размах крыльев: 4600 мм

Практический потолок: 6000 метров

Максимальное полетное время: 14 часов

Скорость максимальная/крейсерская: 200/140 км/час

Двигатель: бензиновый двухтактный

Вес полезной нагрузки: 20 кг

Характеристики еще одного отечественного БпЛА Лелека-100 можно почитать в нашем другом материале. Кто знает, от чего проснутся россияне на следующее утро.

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Главное фото: УКРДЖЕТ.