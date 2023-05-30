Безпілотники атакували Москву. Що відомо про БпЛА UJ-22 Airborne — характеристики

Українці пережили третій великий обстріл за останні 24 години. Але й росіянам не живеться надто весело: ранком 30 травня понад 30 безпілотників атакували Москву.

Ймовірно, одним із типів БпЛА були дрони UJ-22 Airborne, виробництва УКРДЖЕТ. Разом з тим радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив, що українська сторона не має прямого стосунку до атаки на Москву.

Що це за дрони та характеристики БпЛА UJ-22 Airborne — читай у матеріалі.

Дрон UJ-22 Airborne

Уперше свій дрон компанія УКРДЖЕТ показала на виставці Зброя та безпека — 2021.

У арсеналі безпілотного літального апарату є некеровані авіаційні бомби для ураження живої сили противника та бронетехніки. В Мілітарному пояснюють, що некеровані авіабомби — це доопрацьовані для скидання з БпЛА 82-мм міни, а проти бронетехніки — головна частина реактивної гранати адаптована для скидання з дрона.

Окрім боєприпасів, дрон UJ-22 Airborne може брати також фотоапарат та оптико-електронну станцію.

Управляти таким БпЛА можна в автоматичному, напівавтоматичному та ручному режимах.

До того ж тримати зв’язок між землею та небом можна за допомогою цифрового двостороннього шифрованого СВЧ каналу передачі даних та цифрового двостороннього шифрованого УВЧ каналу передачі даних.

За словами розробників UJ-22 Airborne, БпЛА є багатоцільовим безпілотним авіаційним комплексом, що здатен виконувати польоти в будь-яку пору року, вдень та вночі, в простих і складних метеоумовах, в умовах активного використання противником засобів радіоелектронної боротьби, — пишуть в УКРДЖЕТ.

UJ-22 Airborne: характеристики

Максимальна злітна вага: 85 кг

Загальна довжина: 3300 мм

Розмах крил: 4600 мм

Практична стеля: 6000 метрів

Максимальний польотний час: 14 годин

Швидкість максимальна/крейсерська: 200/140 км/годину

Двигун: бензиновий двотактний

Вага корисного навантаження: 20 кг

Характеристики ще одного вітчизняного БпЛА Лелека-100 можна почитати в нашому іншому матеріалі. Хто зна, від чого прокинуться росіяни наступного ранку.

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Головне фото: УКРДЖЕТ.