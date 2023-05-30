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Безпілотники атакували Москву. Що відомо про БпЛА UJ-22 Airborne — характеристики

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Травня 2023, 11:30
UJ-22 Airborne

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