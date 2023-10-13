Війна в Україні

Ефективний проти техніки та живої сили: характеристики дрона-камікадзе Switchblade 600

Богдана Макалюк, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 12:30
Switchblade 600: характеристики та ціна дронів, які Україна отримає від США

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