Ефективний проти техніки та живої сили: характеристики дрона-камікадзе Switchblade 600

Сучасна війна — війна дронів, як розвідувальних, так і тих, які можуть завдавати ударів. Україна отримує багато БпЛА у пакетах військової допомоги від інших країн.

Ми розповімо, що відомо про дрони Switchblade 600 та які їхні характеристики.

Switchblade 600: що це за дрони

Switchblade 600 — дрон-камікадзе, який, на відміну від попередників, має збільшену дальність. Цей безпілотник здатен забезпечувати високоякісну підтримку системи розвідки, спостереження та захоплення цілей, він оснащений високоточною оптикою та бронебійною боєголовкою.

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Switchblade 600 виготовляє американська компанія AeroVironment. Запускають дрон зі ствола пускової установки із землі, транспорту чи навіть повітря.

Цей дрон-камікадзе встигає відлетіти на 40 км лише за 20 хв після запуску. Після цього він може ще 20 хвилин перебувати у повітрі, очікуючи вдалого моменту для атаки.

Безпілотник має електронно-оптичні та інфрачервоні датчики з високою роздільною здатністю та підвищеною точністю керуванням польотом. Він передає інформацію у режимі реального часу оператору й записує її.

Модель цих дронів ефективна проти ворожих танків, ракетних установок та артилерії.

Характеристики Switchblade 600

Дрон-камікадзе Switchblade 600 має такі загальні характеристики:

радіус польоту — 40 км;

радіус ураження — понад 90 км;

час польоту — понад 40 хв;

вага дрона — 22,7 кг;

вага ракети — 14,97 кг;

крейсерська швидкість — 112 км/год;

максимальна (ударна) швидкість — 1185 км/год.

Вартість одного дрона становить близько $70 тис.

Українці також розробляють свої дрони. Раніше ми розповідали про характеристики підводного дрона Toloka.

Фото: скриншот з відео defenseupdate

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