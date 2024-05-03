Украина повысила показатель индекса свободы слова согласно оценке организации Репортеры без границ

Украина повысила индекс свободы слова по сравнению с 2023 годом. Анализ организации Репортеры без границ, отслеживающей состояние журналистики в разных странах, свидетельствует об улучшении показателей — с 79 места в 2023 году до 61 в 2024 году.

Индекс свободы слова в Украине улучшился

Согласно отчету организации, война, начатая Россией 24 февраля 2022 года, ставит под угрозу выживание украинских СМИ. В этой информационной войне Украина находится на передовом противодействии экспансии кремлевской системы пропаганды.

Также выводы анализа свидетельствуют, что украинский медиа-ландшафт разнообразен, но частично остается под контролем олигархов, владеющих большинством национальных телеканалов.

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Полномасштабное вторжение повлияло на работу редакций, поставив под угрозу их экономическую выживаемость. А государство начало играть более активную роль в функционировании медиа-сферы.

Репортеры без границ отмечают, что на оккупированных Россией территориях украинские СМИ умалчиваются и заменяются кремлевской пропагандой.

Еще до широкомасштабного военного противостояния информационная война с Россией активно набирала обороты: указом президента был запрещен ряд прокремлевских СМИ, а также были введены ограничения доступа к российским соцсетям.

Этот процесс усилился после 24 февраля 2022 года медиа, которые транслируют российскую пропаганду, были заблокированы, в то время как российская армия намеренно атаковала журналистов, СМИ и телекоммуникационную инфраструктуру, чтобы помешать украинскому населению получить доступ к независимым новостям и информации.

В отчете говорится, что новый закон о медиа, принятый в конце 2022 года, помог Украине соответствовать европейскому законодательству. Однако введение военного положения иногда приводит к ограничениям журналистов, особенно на передовой.

Больше всего от последствий войны пострадали местные и печатные СМИ. Несколько сотен медиа были вынуждены закрыться, а другие сократили свою деятельность и временно уволили своих сотрудников без сохранения заработной платы.

Российское вторжение превратило большинство журналистов в военных репортеров. Однако украинские СМИ продолжают освещать социальные темы и играть важную роль в разоблачении коррупции в элите страны вопреки давлению.

Но одной из ведущих проблем остается гендерное неравенство, особенно когда речь идет о возможности высказать мнение экспертам по определенным темам, утверждают в организации Репортеры без границ.

Безопасность журналистов стала под угрозой, ведь иногда их намеренно обстреливают, несмотря на то, что они демонстрируют свои журналистские удостоверения. Список раненых или убитых репортеров и сильно пострадавших от авиаударов СМИ продолжает расти.

Также беспокойство вызывают кибератаки, нарушение конфиденциальности источников и ограничение доступа к информации.

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