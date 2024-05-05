Україна підвищила показник індексу свободи слова за оцінкою організації Репортери без кордонів

Україна підвищила індекс свободи слова порівняно з 2023 роком. Аналіз організації Репортери без кордонів, що відстежує стан журналістики в різних країнах, свідчить про покращення показників — з 79 місця у 2023 році до 61 у 2024.

Індекс свободи слова в Україні поліпшився

Згідно зі звітом організації, війна, розпочата Росією 24 лютого 2022 року, ставить під загрозу виживання українських ЗМІ. У цій інформаційній війні Україна знаходиться на передовій протидії експансії кремлівської системи пропаганди.

Також висновки аналізу свідчать, що український медіаландшафт різноманітний, але частково залишається під контролем олігархів, які володіють більшістю національних телеканалів.

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Повномасштабне вторгнення вплинуло на роботу редакцій, поставивши під загрозу їхнє економічне виживання. А держава почала відігравати активнішу роль в функціонуванні медіа-сфери.

Репортери без кордонів відзначають, що на окупованих Росією територіях українські ЗМІ замовчуються та замінюються кремлівською пропагандою.

Ще до широкомасштабного військового протистояння інформаційна війна з Росією активно набирала обертів: указом президента був заборонений ряд прокремлівських ЗМІ, а також було введено обмеження доступу до російських соцмереж.

Цей процес посилився після 24 лютого 2022 року. Медіа, які транслюють російську пропаганду, були заблоковані, тоді як російська армія навмисно атакувала журналістів, ЗМІ та телекомунікаційну інфраструктуру, щоб перешкодити українському населенню отримати доступ до незалежних новин та інформації.

У звіті йдеться, що новий закон про медіа, ухвалений наприкінці 2022 року, увідповіднив Україну до європейського законодавства. Однак застосування воєнного стану інколи призводить до обмежень щодо журналістів, особливо на передовій.

Найбільше від наслідків війни постраждали місцеві та друковані ЗМІ. Кілька сотень медіа були змушені закритися, а інші скоротили свою діяльність і тимчасово звільнили своїх співробітників без збереження заробітної плати.

Російське вторгнення перетворили більшість журналістів на військових репортерів. Однак українські ЗМІ продовжують висвітлювати соціальні теми та відігравати важливу роль у викритті корупції в еліті країни всупереч тиску.

Але однією з провідних проблем залишається гендерна нерівність, особливо коли мова йде про можливість висловити думку експертам із певних тем, стверджують в організації Репортери без кордонів.

Безпека журналістів стала під загрозою, адже іноді їх навмисно обстрілюють, попри те, що вони демонструють свої журналістські посвідчення. Список поранених або вбитих репортерів і ЗМІ, які сильно постраждали від авіаударів, продовжує зростати.

Також занепокоєння викликають кібератаки, порушення конфіденційності джерел і обмеження доступу до інформації.

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