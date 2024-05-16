В Украине запускают единую государственную онлайн-платформу об усыновлении

В настоящее время в Украине насчитывается 64,5 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Это страшная статистика, учитывая условия и возможности, в которых растут дети, проживающие в специальных учреждениях.

Государство планирует урегулировать это, поэтому в Стратегии правительства по увеличению населения Украины отдельным пунктом вынесена цель к 2026 году 99% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, обеспечить семейной опекой, из которых не менее 95% будут воспитываться в семьях граждан.

Минсоцполитики сообщило о создании единой государственной онлайн-платформы об усыновлении и семейном воспитании детей Украина для каждого ребенка. Подробно о платформе, читай в материале.

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Единая государственная платформа об усыновлении

Единственная государственная онлайн-платформа об усыновлении и семейном воспитании детей стала первым шагом к диджитализации системы ухода и поддержки детей.

Теперь в единственном месте можно найти необходимую информацию и ресурсы, рассказывающие об усыновлении детей, или их устройстве в семью.

В частности, на платформе Украина для каждого ребенка можно:

получить пошаговый алгоритм действий, что делать, чтобы принять ребенка в свою семью;

узнать об усыновлении, семейных формах воспитания и патронате;

воспользоваться линией заботы и найти нужного эксперта;

узнать об образовательном онлайн-курсе Рожденные сердцем для будущих усыновителей;

услышать истории детей и семей, уже имеющих опыт усыновления или воспитания в семейных формах.

Министр социальной политики Оксана Жолнович отметила: платформа станет путеводителем для смелых родителей, решившихся на усыновление ребенка.

— Для будущих родителей это, прежде всего, путеводитель, который поможет узнать больше об усыновлении, опеке/попечительстве, как стать названной семьей или взять на воспитание пять и более детей и стать большой приемной семьей, или как стать патронатной семьей.

Онлайн-платформа поможет потенциальным родителям стать более близкими к ребенку и подготовить себя к отцовству и материнству, — отметила Жолнович.

Глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова также отметила, что сейчас в Украине достаточно мало знают о разных формах воспитания детей: усыновления, названные семьи, патронат и другое.

— Наша цель — рассказать, каким образом можно здесь и сейчас помочь ребенку, который по тем или иным причинам остался без попечения родителей. Чем больше общество будет знать об этом — тем больше возможностей у детей будет расти в семейном окружении, — отметила она.

Об усыновлении во время войны, а также какие документы следует подать для усыновления, мы рассказывали в другом материале.

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