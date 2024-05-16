Батьківство

В Україні запускають єдину державну онлайн-платформу про усиновлення

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Травня 2024, 16:00
усиновлення
Фото: Unsplash

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В Україні запускають єдину державну онлайн-платформу про усиновлення
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