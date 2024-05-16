В Україні запускають єдину державну онлайн-платформу про усиновлення

Нині в Україні налічується 64,5 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це страшна статистика, враховуючи умови та можливості, в яких зростають діти, які проживають у спеціальних закладах.

Держава планує врегулювати це, тож у Стратегії уряду щодо збільшення населення України окремим пунктом винесена мета до 2026 року 99% дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківської опіки, забезпечити сімейною опікою, з яких не менше ніж 95% виховуватимуться в сім’ях громадян.

Мінсоцполітики повідомило про створення єдиної державної онлайн-платформи про усиновлення та сімейне виховання дітей Україна для кожної дитини. Детально про платформу, читай у матеріалі.

Зараз також дивляться

Єдина державна платформа про всиновлення

Єдина державна онлайн-платформа про всиновлення та сімейне виховання дітей стала першим кроком до диджиталізації системи догляду та підтримки дітей.

Тепер у єдиному місці можна знайти необхідну інформацію та ресурси, які розповідають про всиновлення дітей, або їхнє влаштування в сімʼю.

Зокрема, на платформі Україна для кожної дитини можна:

отримати покроковий алгоритм дій, що робити, щоб прийняти дитину у свою сім’ю;

дізнатися про усиновлення, сімейні форми виховання та патронат;

скористатися Лінією турботи та знайти потрібних експерта чи експертку;

дізнатися про освітній онлайн-курс Народжені серцем для майбутніх усиновлювачів;

почути історії дітей і родин, які вже мають досвід усиновлення або виховання в сімейних формах.

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович зазначила: платформа стане путівником для сміливих батьків, які наважилися на усиновлення дитини.

— Для майбутніх батьків це, перш за все, путівник, який допоможе дізнатися більше про усиновлення, опіку/піклування, як стати названою сім’єю чи взяти на виховання п’ять і більше дітей та стати великою названою сім’єю, або як стати патронатною родиною.

Онлайн-платформа допоможе потенційним батькам стати ближчими до дитини та підготувати себе до батьківства, — зазначила Жолнович.

Очільниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова також зазначила, що зараз в Україні доволі мало знають про різні форми виховання дітей: усиновлення, названі сімʼї, патронат тощо.

— Наша мета — розказати, яким чином можна тут і зараз допомогти дитині, яка з тих чи інших причин залишилася без піклування батьків. Чим більше суспільство знатиме про це — тим більше можливостей буде у дітей зростати в сімейному оточенні, — зазначила вона.

Про усиновлення під час війни, а також які документи потрібно подати для усиновлення, ми розповідали в іншому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.