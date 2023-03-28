Враг продолжает атаковать Украину, он применяет БПЛА для ударов по мирным городам ночью, когда жители могут спать и терять бдительность. В ночь на 28 марта Россия совершила очередную атаку на Киев. Мы расскажем, что известно о ночных взрывах в Киеве.

Атака на Киев 28 марта: что известно

Сигнал воздушной тревоги в Киеве раздался около 22:00 прошлым вечером. Впоследствии в столице слышали звуки взрывов, сообщалось, что это работа ПВО.

Глава Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Оболонском и Святошинском районах. Позже стало известно, что в Святошинском районе загорелся пожар в помещении магазина.

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По данным Киевской городской военной администрации, Россия запустила в направлении Киеве БПЛА типа Shahed. Зафиксировано падение обломков БПЛА в Святошинском районе Киева, в результате чего возникло возгорание в нежилом помещении на площади около 200 кв. м. К счастью, обошлось без жертв.

— Силы воздушной обороны в районе воздушного пространства Киева обнаружили и уничтожили 12 БПЛА типа Shahed, — рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

Атака на Киев 28 марта: фото

Очередная ночная атака дронами на Киев: что известно о взрывах в столице / 2 Фотографии

Россияне уничтожают прифронтовые населенные пункты. Ранее мы рассказывали о ситуации в Авдеевке, в городе отключат мобильную связь и эвакуируют коммунальщиков.

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Фото: ГСЧС