Война в Украине

Очередная ночная атака дронами на Киев: что известно о взрывах в столице

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 марта 2023, 08:26
Атака дронами на Київ: що відомо про вибухи в столиці вночі 28 березня

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