Ворог продовжує атакувати Україну, він застосовує БПЛА для ударів по мирних містах вночі, коли мешканці можуть спати та втрачати пильність. У ніч проти 28 березня Росія здійснила чергову атаку на Київ. Ми розповімо, що відомо про нічні вибухи в Києві.

Атака на Київ 28 березня: що відомо

Сигнал повітряної тривоги в Києві пролунав близько 22:00 минулої доби. Згодом у столиці чули звуки вибуху, повідомлялося, що це робота ППО.

Очільник Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Оболонському та Святошинському районах. Пізніше стало відомо, що у Святошинському районі зайнялася пожежа у приміщенні магазину.

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За даними Київської міської військової адміністрації, Росія запустила у напрямку Києві БПЛА типу Shahed. Зафіксовано падіння уламків БПЛА у Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 кв. м. На щастя, обійшлося без жертв.

Сили повітряної оборони в районі повітряного простору Києва виявили та знищили 12 БПЛА типу Shahed, — розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Атака на Київ 28 березня: фото

Чергова нічна атака дронами на Київ: що відомо про вибухи у столиці / 2 Фотографії

Росіяни знищують прифронтові населені пункти. Раніше ми розповідали про ситуацію в Авдіївці, у місті відключать мобільний зв’язок та евакуюють комунальників.

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Фото: ДСНС