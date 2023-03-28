Війна в Україні

Чергова нічна атака дронами на Київ: що відомо про вибухи у столиці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Березня 2023, 08:26
Атака дронами на Київ: що відомо про вибухи в столиці вночі 28 березня

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