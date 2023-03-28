Важка ніч у Дніпрі. Ворог атакував місто дронами, виникла сильна пожежа

Ніч на 28 березня на Дніпропетровщині видалася важкою. Ворог атакував регіон дронами. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти запустили три безпілотники.

Два з них вдалося знищити силами повітряного командування Схід.

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А от третій, на жаль, поцілив по приватному підприємству у Дніпрі.

Там сталася масштабна пожежа — вогонь охопив 4000 кв.м.

На цю мить полум’я вже загасили: рятувальники працювали над цим кілька годин.

Минулося без постраждалих. Це — головне. Бо люди — то наша найбільша цінність. На відміну від окупантів, які для кремлівської верхівки є розхідним матеріалом, — написав Сергій Лисак.

Неспокійною була ніч і в українській столиці, по ній окупанти також запустили дрони. Що відомо про повітряну атаку на Київ — читай у наступному матеріалі.