Україна

Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 28 березня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Березня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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