Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку: карта бойових дій в Україні 28 березня в режимі онлайн

Від сну змушує прокинутись буденність, де звуком снарядів та повітряних тривог замінює будильник. Вид улюбленого рідного дому змінився на чужі стіни чи холодний окоп, а ранкова кава — на перегляд карти бойових дій.

За нею слідкують в тилу та творять на ній історичні зміни в реальності. Кожне зрушення може виглядати малим, але щоразу воно вимагає титанічних зусиль та, безумовно, прикрих втрат.

Тож замість мрій та уявних перемог приходить розуміння, що перемога ніколи не є подарунком долі. Вона виборюється та поливається кров’ю, аби наступні покоління жити з ім’ям свободи на устах.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що вибір, який зараз стоїть перед Україною та її західними прихильниками, відносно простий. Існує кілька варіантів припинення війни.

Перший, за який майже ніхто не виступає: Україна може в односторонньому порядку припинити бойові дії, навіть якщо російські атаки з землі та повітря тривають, що призведе до катастрофічної поразки.

Другий. Українські війська можуть продовжувати боротьбу в дуже стриманий спосіб, прагнучи лише утримати те, що вони зараз мають, що спонукатиме Путіна продовжувати свої зусилля з досягнення повної перемоги.

Третій та найбільш ймовірний. Україна може розпочати послідовні контрнаступальні операції з подвійною метою — переконати Путіна прийняти досягнутий шляхом переговорів компроміс або створити військові реалії, достатньо сприятливі для України. Вони потрібні, щоб Київ та його західні союзники могли фактично самостійно вирішити конфлікт незалежно від рішень Путіна.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав сім авіаційних та десять ракетних ударів, здійснив більш як 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Для ракетних ударів продовжує широко застосовувати зенітні керовані ракети С-300.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку.

Завдяки професійним і злагодженим діям, протягом доби, підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Блешня Чернігівської області, Товстодубове, Голинівське, Стукалівка, Волфине і Майське на Сумщині, а також Тимофіївка, Красне, Устинівка і Чорне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Синьківка та Білогорівка.

Здійснив артилерійські обстріли поблизу Кам’янки, Колодязного, Красного Першого, Дворічної, Западного, Куп’янська Харківської області, Стельмахівки, Невського, Білогорівки Луганської області, а також Тернів, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Григорівка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Майорськ.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Невельського та Мар’їнки Донецької області, успіху не мав.

Застосував аерозольні “сльозогінні” гранати нелетальної дії в районах населених пунктів Новокалинове, Ласточкине, Первомайське та Мар’їнка. Здійснив обстріли понад десять населених пунктів. Серед них Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Обстріляв Вільне Поле, Новосілку, Новопіль Донецької області, Полтавку, Малинівку, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоданилівку Запорізької області, Антонівку та місто Херсон. Крім того, завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Берислава.

Авіація Сил оборони України за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один по зенітно-ракетному комплексу. Протягом доби наші воїни збили ворожий БПЛА типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління та район зосередження живої сили противника.

Окупанти зрівнюють з землею та повністю руйнують українські села, селища та міста. Найбільше страждають населені пункти, що розташовані поблизу лінії фронту, зокрема на Донеччині. Читай, яка ситуація в Авдіївці, яку ворог руйнує щодня.

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