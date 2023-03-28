Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 28 марта в режиме онлайн

От сна заставляет проснуться обыденность, где звук снарядов и воздушных тревог заменяет будильник. Вид любимого родного дома сменился чужими стенами или холодным окопом, а утренний кофе — просмотром карты боевых действий.

За ней следят в тылу и творят на ней исторические изменения в реальности. Каждый сдвиг может выглядеть малым, но каждый раз он требует титанических усилий и, безусловно, досадных потерь.

Поэтому вместо мечт и воображаемых побед приходит понимание, что победа никогда не является подарком судьбы. За нее борются и она поливается кровью, чтобы последующие поколения могли жить с именем свободы на устах.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что выбор, стоящий сейчас перед Украиной и ее западными сторонниками, относительно прост. Существует несколько вариантов прекращения войны.

Первый, за который почти никто не выступает: Украина может в одностороннем порядке прекратить боевые действия, даже если российские атаки с земли и воздуха продолжаются, что приведет к катастрофическому поражению.

Второй. Украинские войска могут продолжать борьбу очень сдержанным способом, стремясь лишь удержать то, что они сейчас имеют, что будет побуждать Путина продолжать свои усилия по достижению полной победы.

Третий и наиболее вероятный. Украина может начать последовательные контрнаступательные операции в двойных целях — убедить Путина принять достигнутый путем переговоров компромисс или создать военные реалии, достаточно благоприятные для Украины. Они необходимы, чтобы Киев и его западные союзники могли фактически самостоятельно разрешить конфликт независимо от решений Путина.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за сутки противник нанес семь авиационных и десять ракетных ударов, совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Для ракетных ударов продолжает широко использовать зенитные управляемые ракеты С-300.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям в течение суток подразделениями Сил обороны Украины была отбита 41 атака противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок не обнаружена.

В течение суток враг совершил обстрелы по районам населенных пунктов Блешня Черниговской области, Товстодубово, Голиновское, Стукаловка, Волфине и Майское в Сумской области, а также Тимофеевка, Красное, Устиновка и Черное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Синьковка и Белогоровка.

Совершил артиллерийские обстрелы вблизи Каменки, Колодезного, Красного Первого, Двуречной, Западного, Купянска Харьковской области, Стельмаховки, Невского, Белогоровки Луганской области, а также Тернов, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, который держат наши защитники, а также в районе Ивановского Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Григоровка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба и Майорск.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, Первомайского, Невельского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел.

Применил аэрозольные “слезоточивые” гранаты нелетального действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении огневого воздействия подверглись Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Обстрелял Вольное Поле, Новоселку, Новополь Донецкой области, Полтавку, Малиновку, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Новоданиловку Запорожской области, Антоновку и Херсон. Кроме того, нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре Берислава.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также один по зенитно-ракетному комплексу. В течение суток наши воины сбили вражеский БПЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления и район сосредоточения живой силы противника.

Оккупанты сравнивают с землей и полностью разрушают украинские села, поселки и города. Больше всего страдают населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта, в частности в Донецкой области. Читай, какая ситуация в Авдеевке, которую враг ежедневно разрушает.

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