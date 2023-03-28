Украина

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 28 марта в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 марта 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
0:05:27
Плоске на Київщині
Схватила лишь свадебный костюм мужа и бежала: что пережили жители села Плоское во время оккупации
0:04:49
Схеми втікачів за кордон: що вигадують українці, щоб виїхати за кордон
Схемы беглецов поражают! Что придумывают украинцы, чтобы избежание мобилизации, и какое за это ждет наказание
0:12:17
Армия дронов
Массовое производство дронов в Украине. Действительно ли остался только последний рывок
0:07:10
Тростянец Сумская область
Пытки и снаряды на голову рожениц: Тростянец во времена оккупации
Смотреть больше

Последние видео
0:05:27
Плоске на Київщині

Схватила лишь свадебный костюм мужа и бежала: что пережили жители села Плоское во время оккупации
Карта бойових дій в Україні
Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 28 марта в режиме онлайн
0:03:37
батько та син разом тримають позиції
Вместе отбивают вражеские атаки и подают друг другу патроны: как отец и сын вместе держат позиции на передовой
0:04:49
Схеми втікачів за кордон: що вигадують українці, щоб виїхати за кордон
Схемы беглецов поражают! Что придумывают украинцы, чтобы избежание мобилизации, и какое за это ждет наказание
0:12:17
Армия дронов
Массовое производство дронов в Украине. Действительно ли остался только последний рывок
0:07:10
Тростянец Сумская область
Пытки и снаряды на голову рожениц: Тростянец во времена оккупации
0:03:35
Электровелосипед
От почтальонов до военных — все в восторге от черниговских электробайков!
0:02:54
Історія військового Нацгвардії на псевдо Батя
В первые дни принял присягу на блокпосту и будет служить до победы! История военного Нацгвардии с позывным Батя
0:00:18
обстріл слов'янська
Ужасный обстрел Славянска: снова погибшие, среди раненых — ребенок
Карта бойових дій в Україні 27.03.2023 онлайн
Ликвидированы сотни оккупантов и отбито 60 атак. Карта боевых действий в Украине 27 марта в режиме онлайн
Больше видео
Плоске на Київщині
Читать дальше
Схватила лишь свадебный костюм мужа и бежала: что пережили жители села Плоское во время оккупации
батько та син разом тримають позиції
Читать дальше
Вместе отбивают вражеские атаки и подают друг другу патроны: как отец и сын вместе держат позиции на передовой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь