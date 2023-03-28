Ночь на 28 марта в Днепропетровской области выдалась тяжелой. Враг атаковал регион дронами. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты запустили три беспилотника. Два из них удалось уничтожить силами воздушного командования Восток.

А вот третий, к сожалению, попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел масштабный пожар — огонь охватил 4000 кв. м.

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Обновлено 11:00. В ГСЧС сообщили, что пожар в Днепре загорелся в металлическом ангаре, в котором хранились овощи и фрукты. Огнем уничтожена крыша здания. Повреждены оборудование и овощи.

Пожар удалось локализовать, к счастью, раненых или погибших нет.

На данный момент пламя уже погасили: спасатели работали над этим несколько часов.

Обошлось без пострадавших. Это главное. Потому что люди — наша наибольшая ценность. В отличие от оккупантов, которые для кремлевской верхушки являются расходным материалом, — написал Сергей Лысак.

Обстрел Днепра 28 марта: фото

Тяжелая ночь в Днепре. Враг атаковал город дронами, возник сильный пожар / 3 Фотографии

Неспокойной была ночь и в украинской столице, по ней оккупанты также запустили дроны. Что известно о воздушной атаке на Киев — читай в следующем материале.