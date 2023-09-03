Война в Украине

Массированная и продолжительная атака! Россия запустила 25 дронов-камикадзе по Одесской области — что известно

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 03 сентября 2023, 09:27
Атака дронами на Одещину

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