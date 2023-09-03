В ночь со 2 на 3 сентября 2023 года российские военные совершили серию атак на Одесскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) Shahed-136/131 с восточного и южного направления (мыс Чауда, Крым и Приморско-Ахтарск). В общей сложности, было зафиксировано 25 запусков ударных беспилотников, направившихся на южные регионы Одесской области.

Атака дронами на Одесскую область в ночь на 3 сентября 2023 года — последние новости

Воздушные Силы Украины совместно с противовоздушной обороной и другими составляющими Сил Обороны Украины успешно уничтожили 22 из этих БПЛА Shahed-136/131.

Вражеское нападение на гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области длилось более 3,5 часов, сообщают Силы обороны юга Украины.

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К сожалению, во время атаки были нанесены повреждения припортовой инфраструктуре, что привело к возникновению пожара. Однако пожарные немедленно реагировали и ликвидировали возгорание.

Предварительно известно, что двум гражданским была оказана медицинская помощь. Они получили осколочные ранения.

Последствия атаки дронами на одесскую область — ФОТО

Массированная и продолжительная атака! Россия запустила 25 дронов-камикадзе по Одесской области — что известно / 6 Фотографий

Атака дронами была массированной и продолжительной. Этой ночью враг снова пытался найти слабые места в противовоздушной обороне и нанести максимальное количество попаданий. Россияне запускали БпЛА волнами, сообщает в эфире телемарафона Єдині новини руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

Напомним, 30 августа 2023 года россияне устроили массированную атаку на Киев. Это было комбинированное нападение на столицу, с использованием ракет и беспилотников, унесшего жизни двух человек.

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