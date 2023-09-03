Війна в Україні

Масована та тривала атака! Росія запустила 25 дронів-камікадзе по Одещині — що відомо

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 03 Вересня 2023, 09:27
Атака дронами на Одещину

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