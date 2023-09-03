У ніч з 2 на 3 вересня 2023 року російські військові здійснили серію атак на Одещину за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА) Shahed-136/131 зі східного та південного напрямку (мис Чауда, Крим і Приморсько-Ахтарськ). Загалом, було зафіксовано 25 запусків ударних безпілотників, які спрямували на південні регіони Одеської області.

Атака дронами на Одещину у ніч на 3 вересня 2023 — останні новини

Повітряні Сили України спільно з протиповітряною обороною та іншими складовими Сил Оборони України успішно знищили 22 з цих БпЛА Shahed-136/131.

Ворожий напад на цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині тривав понад 3,5 години, повідомляють Сили оборони півдня України.

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На жаль, під час атаки було завдано пошкоджень припортовій інфраструктурі, що призвело до виникнення пожежі. Однак вогнеборці негайно реагували й ліквідували загоряння.

Попередньо відомо, що двом цивільним особам була надана медична допомога. Вони отримали уламкові поранення.

Наслідки атаки дронами на Одещину — ФОТО

Масована та тривала атака! Росія запустила 25 дронів-камікадзе по Одещині — що відомо / 6 Фотографій

Атака дронами була масованою та тривалою. Цієї ночі ворог знову намагався знайти слабкі місця в протиповітряній обороні та завдати максимальну кількість влучань. Росіяни запускали БпЛА хвилями, повідомляє в ефірі телемарафону Єдині новини керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, 30 серпня 2023 року росіяни влаштували масовану атаку на Київ. Це був комбінований напад на столицю, з використанням ракет та безпілотників, який забрав життя двох людей.

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