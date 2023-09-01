500 метрів до позицій росіян! Як виживають люди у знищеній Авдіївці — очима цивільних

В Авдіївці на Донеччині і досі залишаються до 1,5 тис. людей. Попри близькість фронту, відсутність газу та світла, люди покидати місто не поспішають. Росіяни щодня атакують з авіації й артилерії.

Уже 1,5 року загарбники роблять спроби захопити Авдіївку, але безуспішно. Нині ворог намагається місто оточити, але ЗСУ ламають його плани. Паралельно, ризикуючи власним життям, поліція чи не щотижня приїжджає в Авдіївку та розвозить гуманітарку.

500 метрів до позицій росіян: як виживають люди в Авдіївці

Розбита, місцями спалена, але під українським стягом. Авдіївку росіяни перетворюють на руїни. Колись тут жило близько 30 тис. людей, нині — у 30 разів менше. Бої за так звану промзону на околицях міста тривають уже десятий рік.

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Від промзони майже нічого не лишилося, але наші захисники продовжують тримати оборону. Росіяни десятий рік рясно накривають снарядами стару частину міста. Там залишається до 100 жителів.

Увесь час так, мені казали, але куди вже в такому віці їхати. Тут і бабусі, і дідусі народилися, і батьки, — каже місцева жителька.

Просять лише їжу для котів, більшого їм не треба. У місті немає світла та газу, магазини не працюють, єдиний порятунок для тих, хто лишився — гуманітарна допомога.

Гуманітарку розвозить поліція. Звідси до позицій ворога — 500 м. Автоматна черга звучить майже цілодобово. Поліцейські роздають гуманітарну допомогу, обходять вулиці та фіксують наслідки останніх влучань.

Люди категорично відмовляються евакуюватися. Кажуть, жити під постійними обстрілами звикли, але сподіваються, що це триватиме недовго.

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