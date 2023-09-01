Люди

500 метров до позиций россиян! Как выживают люди в уничтоженной Авдеевке — глазами гражданских

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 01 сентября 2023, 20:00

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