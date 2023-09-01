500 метров до позиций россиян! Как выживают люди в уничтоженной Авдеевке — глазами гражданских

В Авдеевке Донецкой области до сих пор остаются до 1,5 тыс. человек. Несмотря на близость фронта, отсутствие газа и света, покидать город люди не спешат. Россияне каждый день атакуют из авиации и артиллерии.

Уже 1,5 года захватчики пытаются захватить Авдеевку, но безуспешно. Сейчас враг пробует окружить город, но ВСУ ломают его планы. Параллельно, рискуя собственной жизнью, полиция каждую неделю приезжает в Авдеевку и развозит гуманитарку.

500 метров до позиций россиян: как выживают люди в разрушенной Авдеевке

Разбитая, местами сожженная, но под украинским флагом. Авдеевку россияне превращают в руины. Когда-то здесь жили около 30 тыс. человек, сейчас — в 30 раз меньше. Бои за так называемую промзону в окрестностях города длятся уже десятый год.

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От промзоны почти ничего не осталось, но наши защитники продолжают держать оборону. Россияне десятый год плотно накрывают снарядами старую часть города. Там остается до 100 человек.

Все время так, мне говорили, но куда уже в таком возрасте уезжать. Здесь и бабушки, и дедушки родились, и родители, — говорит местная жительница.

Просят только еду для кошек, большего им не нужно. В городе нет света и газа, магазины не работают, единственное спасение для оставшихся — гуманитарная помощь.

Гуманитарку развозит полиция. Отсюда до позиций врага — 500 м. Автоматная очередь звучит почти круглосуточно. Полицейские раздают гуманитарную помощь, обходят улицы и фиксируют последствия попаданий.

Люди категорически отказываются эвакуироваться. Говорят, жить под постоянными обстрелами привыкли, но надеются, что это продлится недолго.

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