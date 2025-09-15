Италмас: особенности дрона-камикадзе и отличия от других БпЛА

Россия беспощадно каждый день совершает атаки на украинские города применяя разное вооружение. Одно из средств поражения наших городов — БпЛА Италмас. Читай в материале характеристики дрона и чем он отличается от других беспилотников.

Италмас: характеристики БпЛА

Италмас, известный также как Герань-3, является российским барражирующим боеприпасом типа летающее крыло, который считается упрощенной версией дрона Shahed-136 и гибридом Shahed и Lancet.

Этот дрон-камикадзе оснащен китайским бензиновым двигателем внутреннего сгорания, подобным используемым в Герберах, и способен преодолевать расстояние до 200 км на скорости не более 120-150 км/ч. Он предназначен для поражения объектов в глубоком тылу, преимущественно гражданских целей, поскольку малая масса боевой части (15-25 кг) и низкая скорость делают его малоэффективным против мобильных военных объектов.

Навигация дрона может быть как автономной, так и ручной, с использованием GPS, хотя данные об использовании искусственного интеллекта для самостоятельного обнаружения целей не подтверждены.

Конструкция предусматривает носовое размещение силовой установки с тянущим винтом, что уменьшает тепловое излучение благодаря дополнительному обдуву и затрудняет перехват ракетами ПВО. Дрон изготовлен из простых материалов, таких как фанера, композит или пена, что делает его дешевым в производстве и позволяет настраивать сборку практически в любом месте.

Первые случаи использования над Украиной зафиксированы осенью 2023 года, в частности, во время атаки на Киев в ночь с 22 на 23 октября, когда все аппараты были перехвачены и уничтожены. В ноябре 2023 года Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило попытки россиян применять Италмас как бюджетную альтернативу Shahed, однако из-за низкой эффективности проект временно приостанавливали.

Дрон Италмас: чем отличается от других БпЛА

Италмас отличается от других беспилотников своим расположением двигателя, расположенного в носовой части с тянущим винтом, возможностью массового и бюджетного производства, а также умением летать на более низких высотах, что делает его более сложным для обнаружения системами ПВО.

Он представляет собой уникальный гибрид, сочетающий элементы дронов-камикадзе Ланцет и Шахед, но отличающийся меньшим объемом боевой части и особым размещением силовой установки.

Однако с некоторыми беспилотниками есть и сходства: например, дрон с LTE-связью имеет двигатель, расположенный точно так же, как и у Италмаса. Раньше мы писали о новом дроне с LTE-связью — читай подробнее о его характеристиках.

