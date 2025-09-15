Для тебя Война в Украине

Италмас: особенности дрона-камикадзе и отличия от других БпЛА

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 15 сентября 2025, 18:15 3 мин.
италмас характеристики
Фото Getty Images

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь