Італмас: особливості дрона-камікадзе та відмінності від інших БпЛА

Росія нещадно кожного дня проводить атаки на українські міста абсолютно різним озброєнням. Один із засобів ураження наших міст — БпЛА Італмас. Читай у матеріалі про характеристики дрону та чим він відрізняється від інших безпілотників.

Італмас: характеристики БпЛА

Італмас, відомий також як Герань-3 є російським баражуючим боєприпасом типу літюче крило, який вважається спрощеною версією дрона Shahed-136 та гібридом Shahed і Lancet.

Цей дрон-камікадзе оснащений китайським бензиновим двигуном внутрішнього згоряння, подібним до тих, що використовуються в Герберах, і здатний долати відстань до 200 км на швидкості не більше 120-150 км/год. Він призначений для ураження об’єктів у глибокому тилу, переважно цивільних цілей, оскільки мала маса бойової частини (15-25 кг) та низька швидкість роблять його малоефективним проти мобільних військових об’єктів.

Навігація дрона може бути як автономною, так і ручною, з використанням GPS, хоча дані про використання штучного інтелекту для самостійного виявлення цілей не підтверджені.

Конструкція передбачає носове розміщення силової установки з тяговим гвинтом, що зменшує теплове випромінювання завдяки додатковому обдуву та ускладнює перехоплення ракетами ППО. Дрон виготовлений з простих матеріалів, таких як фанера, композит чи піна, що робить його дешевим у виробництві та дозволяє налагоджувати збірку практично будь-де.

Перші випадки використання над Україною зафіксовано восени 2023 року, зокрема під час атаки на Київ у ніч з 22 на 23 жовтня, коли всі апарати були перехоплені та знищені. У листопаді 2023 року Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило спроби росіян застосовувати Італмас як бюджетну альтернативу Shahed, однак через низьку ефективність проект тимчасово призупиняли.

Дрон Італмас: чим відрізняється від інших БпЛА

Італмас відрізняється від інших безпілотників розташуванням двигуна, який встановлено в носовій частині з тяговим гвинтом, можливістю масового та бюджетного виробництва, а також умінням літати на нижчих висотах, що робить його складнішим для виявлення системами ППО.

Він являє собою унікальний гібрид, який поєднує елементи дронів-камікадзе Ланцет і Шахед, але відрізняється меншим об’ємом бойової частини та особливим розміщенням силової установки.

Однак з деякими безпілотниками є і схожості: наприклад, дрон з LTE-зв’язком має двигун, що розташований, так само як і в Італмас. Раніше ми писали про новий дрон з LTE-зв’язком — читай детальніше про його характеристики.

