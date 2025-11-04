Четкие сроки службы гарантированы: Минобороны готовит изменения в контрактах для военных

По поручению Президента Украины Владимира Зеленского Министерство обороны Украины готовит новые типы контрактов для военнослужащих с соответствующими изменениями в законодательство.

Читай в материале, какие изменения ждут военнослужащих.

Изменения в контрактах: что известно о предстоящих нововведениях

О новых контрактах сообщил Министр обороны Украины Денис Шмигаль в своем Telegram-канале. Одной из главных инноваций является четкий срок военной службы: контракты будут от одного до пяти лет по выбору, а для контрактов от двух до пяти лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации после завершения данного контракта.

Такая служба будет также предусматривать возможность выбора воинской части и должности в рамках определенного перечня дефицитных должностей. Кроме этого, в случае выбора дефицитной должности также будут предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты.

Кроме того, с начала принятия законодательных изменений каждый сможет перезаключить свой контракт — и тот, кто уже служит, и тот, кто планирует защищать Украину.

Также согласно предстоящим нововведениям, предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты за участие в операциях.

Мы отвечаем на ключевой запрос военных, их семей и общества. Новые контракты — это справедливость и предсказуемость, — отметил Шмигаль в своем сообщении.

