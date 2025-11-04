Чіткі терміни служби гарантовано: Міноборони готує зміни у контрактах для військових

За дорученням Президента України Володимира Зеленського Міністерство оборони України готує нові типи контрактів для військовослужбовців з відповідними змінами у законодавство.

Зміни у контрактах: що відомо про майбутні нововведення

Про нові контракти повідомив Міністр оборони України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі. Однією з найголовніших інновацій є чіткий термін військової служби: контракти будуть від одного до п’яти років за вибором, а для контрактів від двох до п’яти років передбачено річну відстрочку від мобілізації після завершення контракту.

Така служба також передбачатиме можливість вибору військової частини та посади у рамках визначеного переліку дефіцитних посад. Крім цього, у разі вибору дефіцитної посади також будуть передбачені додаткові щомісячні виплати.

Крім цього, з початку ухвалення законодавчих змін кожен зможе переукласти свій контракт — і той, хто вже служить, і той, хто планує захищати Україну.

Також згідно з майбутніми нововведеннями, передбачені додаткові щомісячні виплати за участь в операціях.

Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти — це про справедливість та передбачуваність, — зазначив Шмигаль у своєму повідомленні.

