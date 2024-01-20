День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах

Каждый год, 20 января, Украина отмечает День Автономной Республики Крым. Десятый год украинцы в Крыму не имеют возможности отмечать этот праздник, ведь находятся под оккупацией врага.
Каждый день наши ВСУ делают возможное и невозможное, чтобы Крым, а самое главное — населяющие его люди вернулись под сине-желтый флаг и больше никогда не знали издевательств, боли и трагедий, которые веками причиняют российские оккупанты.
Вікна-новини собрали самые выдающиеся моменты 2023 года, этапы нашей борьбы за освобождение Крыма, важные события и способы узнать больше о культуре и традициях Крыма и крымских татар.
День Крыма отмечают 20 января, потому что именно в этот день 1991 года крымчане высказались за восстановление автономии Крыма в составе Украины. Законодательно статус автономии Крыма был закреплен 12 февраля 1991 года.
Тогда в голосовании приняли участие почти 1,5 млн жителей, которые с результатом в 93% выразили желание создать Автономную Республику Крым в составе Украины.
Тогда в голосовании приняли участие почти 1,5 млн жителей, которые с результатом в 93% выразили желание создать Автономную Республику Крым в составе Украины.
Сейчас крымчане ведут активную подпольную борьбу, рискуя каждый день своими жизнями. Фото, которые присылают из Крыма с украинской символикой, греют душу и придают веру в самые тяжелые времена.
О борьбе и природном желании жить на своей земле свободно свидетельствуют данные задержаний. Россияне продолжают политику притеснений и заключения крымчан.
Председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщил, что за 2023 год в Крыму правозащитники зафиксировали: 173 задержания, 65 обысков, 217 арестов, 186 допросов, этапирований — 68, почти 300 случаев нарушения права на справедливый суд и более 50 — права на здоровье.
В 2024 году состоится десятая годовщина российской оккупации Крыма. Каждый год, 26 февраля, отмечают День сопротивления оккупации Крыма и чествуют тысячи крымчан, выходивших на митинги поддержки территориальной целостности Украины.
Фото: Getty/Bulent Doruk, Getty/AFP, Getty/Dan Kitwood
Сегодня, как и десять лет назад, борьба за Крым продолжается с обеих сторон — украинцы, живущие на полуострове и материковой части, разъединены физически, но не духом.
После начала полномасштабной войны украинцев, живущих на своей земле, но не дома, стало больше. Сегодня наши ВСУ титаническими усилиями возвращают дома тем, кто выживал в оккупации, потерял все, пережил пытки…
Знаем и верим, что скоро такая долгожданная радость возвращения под украинский флаг будет в каждом уголке юга и востока нашего государства.
2023 год был плодотворным для Украины, поэтому украинцы с обеих сторон российской баррикады крови сделали большие шаги для того, чтобы приблизить свободу коренного народа крымских татар от российских оккупантов.
Теперь же россияне принудительно мобилизуют украинцев в Крыму, устраивают расправы, пытают наших людей, и роют окопы, потому что понимают, что Украина будет возвращать свое.
Вспомним, чем отличился год:
Фото: Желтая лента, Представительство Президента Украины в АР Крым, Крымский ветер
Сейчас нам известно об около 600 случаев, когда наши граждане были привлечены к ответственности за сопротивление оккупантам, но есть еще очень много случаев, когда об этом не было записей, или случаев, когда, к счастью, наши люди избежали преследований, — говорится на сайте Представительства Президента в Крыму.
Сейчас нам известно об около 600 случаев, когда наши граждане были привлечены к ответственности за сопротивление оккупантам, но есть еще очень много случаев, когда об этом не было записей, или случаев, когда, к счастью, наши люди избежали преследований, — говорится на сайте Представительства Президента в Крыму.
Показывать миру то, что пережили наши народы, важно и нужно. Но и украинцам нужно глубже разбираться во всех нюансах нашей истории. К сожалению, за время оккупации Крыма подросло новое поколение, которое мы должны учить и рассказывать о происходящем.
Выставки — действенный визуальный способ передать важное. За год их количество увеличилось в разы. Выставки об украинском Крыме, его истории, людях и обычаях понемногу переходят в международное пространство.
Вот подборка ярких примеров:
Крымчанин Ашер Черкасский сейчас защищает Украину на фронте. В 2014 году он с семьей переехал в Днепр, где поступил в одноименный батальон. Рассказывает, что война закончится только тогда, когда РФ прекратит свое существование.
Это не только их идеология и менталитет, но и суть! Оккупанты, которые находятся на нашей земле, должны быть в ней, — говорит Ашер.
Это не только их идеология и менталитет, но и суть! Оккупанты, которые находятся на нашей земле, должны быть в ней, — говорит Ашер.
Крымчанку Виолетту Столярову арестовала ФСБ за движение сопротивления. Она на протяжении семи месяцев вела свою борьбу, к счастью, ей удалось вырваться из тюрьмы окупантов.
Несмотря на безумную опасность за украинскую позицию в Крыму, женщина писала патриотические лозунги, развешивала сине-желтые ленты, зарисовывала российские знаки “Z”. Так она показывала другим крымчанам, что они не одни, а оккупантам — что судный день близко.
Крымскотатарские супруги Эльмира и Альфад Галимовы рассказали, что Россия угнетает уже три поколения в их семье. После оккупации Крыма им пришлось начинать новую жизнь в Ирпене, но Россия добралась и туда, где уничтожила то, что имели Галимовы.
Несмотря на все пережитое, они не опустили рук, начали жизнь сначала и мечтают о возвращении домой в Крым. Подробнее о каждой истории ты можешь узнать, перейдя по ссылкам.
Если тебе хочется узнать больше о том, что Россия делала веками с крымскими татарами, как шла жизнь на полуострове до и после оккупации, какими были эмоции и чувства людей, о традициях, обычаях и кухне — можешь выбрать какую-нибудь из этих книг.
Лучше всего увидеть и осознать всю ту боль, через которую прошли и проходят крымчане до сих пор, можно благодаря фильмам. Самые яркие и сильные из них:
Тысячи украинцев изъявили желание учить крымскотатарский язык. Это необходимо для сохранения идентичности, объединения, культурного обмена и слияния. Поэтому держи подборку, где можно выучить крымскотатарский язык онлайн и офлайн.
Раньше мы рассказывали о стратегии возобновления Крыма после деоккупации.
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