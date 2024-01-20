Война в Украине
Эксклюзив

День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 20 января 2024, 09:00
20 января день автономной республики крым

Эксклюзивы
Дмитро Слоссер
Порятунок життя та відновлення ідентичності: пластичний хірург Дмитро Слоссер про естетичні та реконструктивні операції у часи війни
Дмитрий Слоссер
Спасение жизни и восстановление идентичности: пластический хирург Дмитрий Слоссер об эстетических и реконструктивных операциях во время войны
відмова від м'яса
Не мой вариант, но моя история: как переживается отказ от мяса и насколько он целесообразен в современном мире
Как пользоваться тампонами
“Боюсь пользоваться тампонами, а у мамы спросить стыдно. Как это правильно делать?”
Смотреть больше

Больше новостей
День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах
Смотрю вокруг — мы будто в разных эпохах: сестра защитника о том, как жить, когда твой родной человек на фронте
Судоми в ногах
Затекла нога или схватила судорога? Как помочь себе избавиться от боли — советы невролога
День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах
Как ухаживать за бородой: лайфхаки для тех, кто отращивает впервые
Как приготовить имбирную воду
Как приготовить имбирную воду: готовим вместе рецепт здоровья
Смотреть больше

Материалы по теме

День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах
Смотрю вокруг — мы будто в разных эпохах: сестра защитника о том, как жить, когда твой родной человек на фронте
киборги
Киборги выдержали, не выдержал бетон. Всеукраинский день памяти защитников ДАП: хронология обороны и потери
День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах
Куда обращаться студенту: объяснение Минобразования, что делать, если твои права нарушают
День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах
Карта боевых действий 20 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Видео
День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах

Карта боевых действий 20 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах
Без лишних справок и ксерокопий: какие услуги станут доступны благодаря законопроекту о цифровизации ВСУ
0:06:00
День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах
Обстрелы, эвакуация и много неожиданностей для ДРГ: какая ситуация в Черниговской области 19 января
0:04:07
День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах
Всегда спрашивал, как будет лучше для Украины: эксклюзивные воспоминания о Денисе Монастырском в фильме Незавершенный полет
0:11:56
Боевые медики
Иглы, шприцы, системы для капельниц — нужно все! Парамедики под Купянском просят о помощи
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 18 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:05:40
Українських полонених судитимуть у Ростові за сфабрикованими справами
Пишут о грусти и боли. Украинских гражданских пленных будут судить в Ростове — что известно
0:05:47
Во время реабилитации научился управлять FPV-дроном - история Евгения Назаренко
Научился управлять FPV-дроном после ампутации руки. История военного Евгения Назаренко
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 17 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 16 января 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Больше видео
Как получить грант на предприятие в 10 тысяч евро - пошагово
Читать дальше
Миллион евро на украинские бизнесы. Как получить грант на предприятие — пошаговая инструкция
В ЕС установят лимит на оплату наличными — что известно
Читать дальше
Лимиты на оплату наличными в ЕС: когда будут установлены, от какой суммы и зачем

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь