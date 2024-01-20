День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах

Каждый год, 20 января, Украина отмечает День Автономной Республики Крым. Десятый год украинцы в Крыму не имеют возможности отмечать этот праздник, ведь находятся под оккупацией врага.

Каждый день наши ВСУ делают возможное и невозможное, чтобы Крым, а самое главное — населяющие его люди вернулись под сине-желтый флаг и больше никогда не знали издевательств, боли и трагедий, которые веками причиняют российские оккупанты.

Вікна-новини собрали самые выдающиеся моменты 2023 года, этапы нашей борьбы за освобождение Крыма, важные события и способы узнать больше о культуре и традициях Крыма и крымских татар.

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День Автономной Республики Крым: дата и как длится борьба

День Крыма отмечают 20 января, потому что именно в этот день 1991 года крымчане высказались за восстановление автономии Крыма в составе Украины. Законодательно статус автономии Крыма был закреплен 12 февраля 1991 года.

Тогда в голосовании приняли участие почти 1,5 млн жителей, которые с результатом в 93% выразили желание создать Автономную Республику Крым в составе Украины.

Сейчас крымчане ведут активную подпольную борьбу, рискуя каждый день своими жизнями. Фото, которые присылают из Крыма с украинской символикой, греют душу и придают веру в самые тяжелые времена.

О борьбе и природном желании жить на своей земле свободно свидетельствуют данные задержаний. Россияне продолжают политику притеснений и заключения крымчан.

Председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев сообщил, что за 2023 год в Крыму правозащитники зафиксировали: 173 задержания, 65 обысков, 217 арестов, 186 допросов, этапирований — 68, почти 300 случаев нарушения права на справедливый суд и более 50 — права на здоровье.

В 2024 году состоится десятая годовщина российской оккупации Крыма. Каждый год, 26 февраля, отмечают День сопротивления оккупации Крыма и чествуют тысячи крымчан, выходивших на митинги поддержки территориальной целостности Украины.

День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах / 3 Фотографии

Фото: Getty/Bulent Doruk, Getty/AFP, Getty/Dan Kitwood

Сегодня, как и десять лет назад, борьба за Крым продолжается с обеих сторон — украинцы, живущие на полуострове и материковой части, разъединены физически, но не духом.

После начала полномасштабной войны украинцев, живущих на своей земле, но не дома, стало больше. Сегодня наши ВСУ титаническими усилиями возвращают дома тем, кто выживал в оккупации, потерял все, пережил пытки…

Знаем и верим, что скоро такая долгожданная радость возвращения под украинский флаг будет в каждом уголке юга и востока нашего государства.

События в Крыму 2023

2023 год был плодотворным для Украины, поэтому украинцы с обеих сторон российской баррикады крови сделали большие шаги для того, чтобы приблизить свободу коренного народа крымских татар от российских оккупантов.

Теперь же россияне принудительно мобилизуют украинцев в Крыму, устраивают расправы, пытают наших людей, и роют окопы, потому что понимают, что Украина будет возвращать свое.

Вспомним, чем отличился год:

Украинские военные регулярно наносят удары по российским составам, технике во временно оккупированном Крыму. Уничтожены комплекс ПВО Триумф, ЗРК Тор-М2, подорваны железнодорожные шахты и мосты, попадание в судостроительный завод в Керчи, успешные попадания в казармы, нефтебазы и склады вооружения.

Повреждение и уничтожение в ЧФ РФ — Адмирал Макаров, Иван Голубец, Иван Хурс, Сергей Котов, Акула, Серна, Новочеркасск, ВДК Минск, подлодка Ростов-на-Дону, Аскольд. Повреждения получили корабль Павел Державин, ракетоноситель Буян.

Возвращение под контроль Украины вышек Бойко — Петр Годованец, Украина, Таврида и Сиваш.

В апреле 2023 стартовала инициатива по поддержке крымских политзаключенных Письма в свободный Крым. Во время нее все неравнодушные могли написать письмо незаконно заключенным украинцам.

Глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник рассказала, что поддержка крымчан значительно возросла, особенно после начала полномасштабной войны. Крымчане поддерживают Украину и ждут возвращения вопреки росту репрессий России местных жителей.

Украинцы в Крыму постоянно рискуют жизнью, чтобы выразить поддержку Украине и помочь нашим военным, сообщают о движении техники, вылетах ракет и действиях россиян.

День Автономной Республики Крым: как идет борьба за освобождение полуострова — год в результатах / 10 Фотографий

Фото: Желтая лента, Представительство Президента Украины в АР Крым, Крымский ветер

Скифское золото вернулось в Украину. Сокровища из Крыма после оккупации россиянами полуострова почти 10 лет были на хранении в Нидерландах. До деоккупации крымское золото (565 предметов) будет храниться в Национальном музее истории Украины.

Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма. Согласно ему готовится основа для деоккупации полуострова и формируются военные и военно-гражданские администрации.

23 августа 2023 в Украине стартовала третья Крымская платформа. В ней приняли участие президент Венгрии Каталин Новак, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза и Глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич. На саммите обсудили стратегию освобождения Крыма и послевоенного восстановления.

24 октября 2023 состоялся второй Парламентский саммит Международной Крымской платформы, где приняли участие почти 70 парламентских делегаций со всего мира. Акцент платформы сделали на деоккупации Крымского полуострова, дальнейшей поддержке восстановления территориальной целостности Украины, пути Украины в ЕС и НАТО и Формулы мира Владимира Зеленского.

В интервью для Newsweek постоянная представительница Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева сообщила, что после деоккупации Крыма Украина может привлечь к ответственности около 10 тыс. коллаборантов за сотрудничество с россиянами.

Сейчас нам известно об около 600 случаев, когда наши граждане были привлечены к ответственности за сопротивление оккупантам, но есть еще очень много случаев, когда об этом не было записей, или случаев, когда, к счастью, наши люди избежали преследований, — говорится на сайте Представительства Президента в Крыму.

Выставки и события, состоявшиеся за 2023 год, посвященные Крыму

Показывать миру то, что пережили наши народы, важно и нужно. Но и украинцам нужно глубже разбираться во всех нюансах нашей истории. К сожалению, за время оккупации Крыма подросло новое поколение, которое мы должны учить и рассказывать о происходящем.

Выставки — действенный визуальный способ передать важное. За год их количество увеличилось в разы. Выставки об украинском Крыме, его истории, людях и обычаях понемногу переходят в международное пространство.

Вот подборка ярких примеров:

Украинский Крым — в Киеве состоялась выставка более 100 работ (1955-2013 годов), посвященных красоте полуострова.

в Киеве состоялась выставка более 100 работ (1955-2013 годов), посвященных красоте полуострова. Крым — это Украина. Украина — это Европа — в Берлине в Музее Берлинской стены прошла выставка. На ней рассказали об истории и делах крымских политзаключенных Кремля, опровергли российскую пропаганду. Посетить выставку можно и сейчас.

это Украина. Украина это Европа в Берлине в Музее Берлинской стены прошла выставка. На ней рассказали об истории и делах крымских политзаключенных Кремля, опровергли российскую пропаганду. Посетить выставку можно и сейчас. Напряженный горизонт. Тоска по Крыму — выставка художницы Эльмиры Шемсединовой состоялась в Крымском доме в Киеве. Все картины сделаны в черно-белых тонах после начала полномасштабной войны.

MIRAS. Наследие — в Национальном музее истории Украины состоялась выставка, посвященная традиционной культуре крымских татар. На ней показали предметы ювелирного искусства, вышивки и быта XIX — начала XX веков.

Qalqan/Щит — в Киевской картинной галерее презентовали четыре этапа выставки украинского художника-керамиста Рустема Скибина. Там показали 12 керамических панно в виде защитных щитов с крымскотатарскими орнаментами.

Крым. Другой взгляд — ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа в Киеве, Днепре, Чернигове, Львове и Кмитове прошли 14 выставок картин, изображавших историю, быт и традиции крымских татар.

Маале — выставка художественных работ Дмитрия Доценко прошла в Крымском Доме. Посетители имели возможность увидеть 18 художественных работ, изображавших разные эпизоды жизни крымских татар.

U (CRIME)A — выставка, открытая ОО Крым SOS, это десять иллюстраций о жизни крымчан под оккупацией РФ. На ней посетители узнали больше о нарушениях прав крымчан на полуострове, преступлениях РФ, сопротивлении людей и единстве Крыма с Украиной.

26 февраля 2023 состоялась премьера документального фильма Голос Крыма. Нариман Джелял.

Альбом украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы QIRIM вошел в подборку лучших за 2023 год по версии европейского журнала Beehype.

Истории крымчан, которые не оставляют равнодушными

Крымчанин Ашер Черкасский сейчас защищает Украину на фронте. В 2014 году он с семьей переехал в Днепр, где поступил в одноименный батальон. Рассказывает, что война закончится только тогда, когда РФ прекратит свое существование.

Это не только их идеология и менталитет, но и суть! Оккупанты, которые находятся на нашей земле, должны быть в ней, — говорит Ашер.

Крымчанку Виолетту Столярову арестовала ФСБ за движение сопротивления. Она на протяжении семи месяцев вела свою борьбу, к счастью, ей удалось вырваться из тюрьмы окупантов.

Несмотря на безумную опасность за украинскую позицию в Крыму, женщина писала патриотические лозунги, развешивала сине-желтые ленты, зарисовывала российские знаки “Z”. Так она показывала другим крымчанам, что они не одни, а оккупантам — что судный день близко.

Крымскотатарские супруги Эльмира и Альфад Галимовы рассказали, что Россия угнетает уже три поколения в их семье. После оккупации Крыма им пришлось начинать новую жизнь в Ирпене, но Россия добралась и туда, где уничтожила то, что имели Галимовы.

Несмотря на все пережитое, они не опустили рук, начали жизнь сначала и мечтают о возвращении домой в Крым. Подробнее о каждой истории ты можешь узнать, перейдя по ссылкам.

Какие книги прочитать о Крыме

Если тебе хочется узнать больше о том, что Россия делала веками с крымскими татарами, как шла жизнь на полуострове до и после оккупации, какими были эмоции и чувства людей, о традициях, обычаях и кухне — можешь выбрать какую-нибудь из этих книг.

За Перекопом есть земля, Анастасия Левкова. Крымский инжир. Куреш/Qirim inciri. Küres, антология. Наш украинский Крым: жизнь украинцев на полуострове, Николай Галичанец. Затерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма, Наталья Гуменюк. Дом соли, Светлана Тараторина. Крым Керима, Наталья Смирнова. Крымскотатарская кухня, Елена Соболева.

Какие фильмы посмотреть о Крыме

Лучше всего увидеть и осознать всю ту боль, через которую прошли и проходят крымчане до сих пор, можно благодаря фильмам. Самые яркие и сильные из них:

Домой/Evge, Нариман Алиев

Хайтарма, Ахтем Сеитаблаев

Гвозди/Miqlar, Ахмеди-Эрнес Сарихалилов

Чужая молитва, Ахтем Сеитаблаев

Крымские Аскеры

Черкассы, Тимур Ященко

Где можно учить крымскотатарский язык и культуру

Тысячи украинцев изъявили желание учить крымскотатарский язык. Это необходимо для сохранения идентичности, объединения, культурного обмена и слияния. Поэтому держи подборку, где можно выучить крымскотатарский язык онлайн и офлайн.

Qırım: Крым — это мы. Бесплатный курс основ крымскотатарского языка, истории, географии, экономики, идентичности на платформе Prometheus. Курсы крымскотатарского языка в Таврическом национальном университете имени Вернадского в Киеве, стоимость 500 грн/месяц. Записаться можно по электронной почте crimea.tnu@gmail.com или посетить университет лично. Курсы крымскотатарского языка в УКУ. Бесплатные курсы крымскотатарского языка в Крымском доме.

Раньше мы рассказывали о стратегии возобновления Крыма после деоккупации.

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