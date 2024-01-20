Щороку 20 січня Україна відзначає День Автономної Республіки Крим. Десять років українці у Криму не мають змоги відзначати це свято, адже перебувають під окупацією ворога.

Щодня наші ЗСУ роблять можливе та неможливе, аби Крим, а найголовніше — люди, які його населяють, повернулися під синьо-жовтий прапор та більше ніколи не зазнали знущань, болю і трагедій, що віками завдають російські окупанти.

Вікна-новини зібрали найвизначніші моменти 2023 року, етапи нашої боротьби за звільнення Криму, важливі події та способи дізнатися більше про культуру і традиції Криму та кримських татар.

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День Автономної Республіки Крим: дата та як триває боротьба

День Криму відзначають 20 січня, бо саме в цей день у 1991 році кримчани висловилися за відновлення автономії Криму в складі Україні. Законодавчо статус автономії Криму закріпили 12 лютого 1991 року.

Тоді в голосуванні взяли участь майже 1,5 млн жителів, які з результатом у 93% висловили бажання створити Автономну Республіку Крим у складі України.

Зараз кримчани ведуть активну підпільну боротьбу, щодня ризикуючи своїми життями. Фото, які надсилають із Криму з українською символікою, гріють душу та додають віри у найважчі часи.

Про боротьбу та природне бажання жити на своїй землі вільно свідчать дані затримань. Росіяни продовжують політику утисків та ув’язнень кримчан.

Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомив, що за 2023 рік у Криму правозахисники зафіксували: 173 затримання, 65 обшуків, 217 арештів, 186 допитів, етапування — 68, майже 300 випадків порушення права на справедливий суд та понад 50 — права на здоров’я.

У 2024 році відбудеться десята річниця російської окупації Криму. Щороку, 26 лютого, відзначають День спротиву окупації Криму та вшановують тисячі кримчан, які виходили на мітинги підтримки територіальної цілісності України.

День Автономної Республіки Крим: як триває боротьба за звільнення півострова — рік у результатах / 3 Фотографії

Фото: Getty/Bulent Doruk, Getty/AFP, Getty/Dan Kitwood

Сьогодні, як і десять років тому, боротьба за Крим триває з обох боків — українці, що живуть на півострові та на материковій частині, роз’єднані фізично, проте не духом.

Після початку повномасштабної війни українців, які живуть на своїй землі, але не вдома, побільшало. Сьогодні наші ЗСУ титанічними зусиллями повертають домівки тим, хто виживав в окупації, втратив усе, пережив катування…

Знаємо і віримо, що скоро така довгоочікувана радість повернення під український прапор буде в кожному куточку півдня та сходу нашої держави.

Події у Криму 2023

2023 рік був плідним для України, а тому українці по обидва боки російської барикади крові зробили великі кроки для того, аби наблизити свободу корінного народу кримських татар від російських окупантів.

Тепер же росіяни примусово мобілізують українців у Криму, вчиняють розправи, катують наших людей і риють окопи, бо усвідомлюють, що Україна повертатиме своє.

Пригадаймо, чим запам’ятався рік:

Українські військові регулярно завдають ударів по російських складах, техніці в тимчасово окупованому Криму. Знищено комплекс ППО Тріумф, ЗРК Тор-М2, підірвані залізничні шахти та мости, влучання у суднобудівний завод в Керчі, успішні влучання в казарми, нафтобази та склади озброєння.

Пошкодження та знищення у ЧФ РФ — Адмірал Макаров, Іван Голубець, Іван Хурс, Сергій Котов, Акула, Серна, Новочеркаськ, ВДК Мінськ, підводний човен Ростов-на-Дону, Аскольд. Пошкоджень зазнали корабель Павел Державин, ракетоносій Буян.

Повернення під контроль України вишок Бойка — Петро Годованець, Україна, Таврида та Сиваш.

У квітні 2023 стартувала ініціатива з підтримки кримських політв’язнів Листи до вільного Криму. Під час неї усі небайдужі мали можливість написати листа незаконно ув’язненим українцям.

Голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник розповіла, що підтримка кримчанами значно зросла, особливо після початку повномасштабної війни. Кримчани підтримують Україну та чекають повернення попри зростання репресій Росії до місцевих мешканців.

Українці у Криму постійно ризикують життям, аби висловити підтримку Україні та допомогти нашим військовим, повідомляють про рух техніки, вильоти ракет та дії росіян.

День Автономної Республіки Крим: як триває боротьба за звільнення півострова — рік у результатах / 10 Фотографій

Фото: Жовта стрічка, Представництво Президента України в АР Крим, Кримський вітер

Скіфське золото повернулося до України. Скарби з Криму після окупації росіянами півострова майже 10 років були на зберіганні в Нідерландах. До деокупації кримське золото (565 предметів) зберігатиметься в Національному музеї історії України.

Володимир Зеленський підписав закон щодо впорядкування адміністративно-територіального устрою Криму. За ним готується підґрунтя для деокупації півострова та формуються військові та військово-цивільні адміністрації.

23 серпня 2023 року в Україні стартувала третя Кримська платформа. У ній взяли участь президент Угорщини Каталін Новак, президент Литви Гітанас Науседа, президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза і Голова Президії Боснії і Герцоговини Желько Комшіч. На саміті обговорили стратегію звільнення Криму та повоєнного відновлення.

24 жовтня 2023 року відбувся другий Парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи​, де взяли участь майже 70 парламентських делегацій з усього світу. Акцент платформи зробили на деокупації Кримського півострова, подальшій підтримці відновлення територіальної цілісності України, шляху України до ЄС і НАТО та Формулі миру Володимира Зеленського.

В інтерв’ю для Newsweek постійна представниця Президента України в АР Крим Таміла Ташева повідомила, що після деокупації Криму Україна може притягнути до відповідальності близько 10 тис. колаборантів за співпрацю з росіянами.

Наразі нам відомо про близько 600 випадків, коли наші громадяни були притягнуті до відповідальності за спротив окупантам, але є ще дуже багато випадків, коли про це не було записів, або ж випадків, коли, на щастя, наші люди уникнули переслідувань, — йдеться на сайті Представництва Президента у Криму.

Виставки та події, що відбулися за 2023 рік, присвячені Криму

Показувати світові те, що пережили наші народи — важливо й потрібно. Але і українцям потрібно глибше розбиратися в усіх нюансах нашої історії. На жаль, за час окупації Криму підросло нове покоління, яке ми маємо навчати і розповідати про те, що відбувалося.

Виставки — дієвий візуальний спосіб передати важливе. За рік їхня кількість збільшилася в рази. Виставки про український Крим, його історію, людей та звичаї потроху переходять у міжнародний простір.

Ось добірка яскравих прикладів:

Український Крим — у Києві відбулася виставка понад 100 робіт (1955-2013 років), присвячених красі півострова.

Крим — це Україна. Україна — це Європа — у Берліні в Музеї Берлінської стіни пройшла виставка. На ній розповіли історії та справи кримських політв’язнів Кремля, спростували російську пропаганду. Відвідати виставку можна й досі.

Напружений горизонт. Туга за Кримом — виставка художниці Ельміри Шемседінової відбулася у Кримському домі в Києві. Усі картини створені в чорно-білих тонах після початку повномасштабної війни.

MIRAS. Спадщина — у Скарбниці Національного музею історії України відбулася виставка, присвячена традиційній культурі кримських татар. На ній показали предмети ювелірного мистецтва, вишивки й побуту XIX – початку XX століть.

Qalqan/Щит — у Київській картинній галереї презентували чотири етапи виставки українського митця-кераміста Рустема Скибіна. Там показали 12 керамічних панно у вигляді захисних щитів з кримськотатарськими орнаментами.

Крим. Інший погляд — до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу у Києві, Дніпрі, Чернігові, Львові та Кмитові пройшли 14 виставок картин, що зображали історію, побут та традиції кримських татар.

Маалє — виставка художніх робіт Дмитра Доценка пройшла у Кримському Домі. Відвідувачі мали можливість побачити 18 художніх робіт, що зображали різні епізоди життя кримських татар.

U (CRIME)A — виставка, відкрита ГО КримSOS, це десять ілюстрацій про життя кримчан під окупацією РФ. На ній відвідувачі дізналися більше про порушення прав кримчан на півострові, злочини РФ, спротив людей та єдність Криму з Україною.

26 лютого 2023 відбулася прем’єра документального фільму Голос Криму. Наріман Джелял.

Альбом української співачки кримськотатарського походження Джамали QIRIM увійшов у добірку кращих за 2023 рік за версією європейського журналу Beehype.

Історії кримчан, що не лишають байдужими

Кримчанин Ашер Черкаський зараз боронить Україну на фронті. У 2014 році він з родиною переїхав до Дніпра, де вступив до однойменного батальйону. Розповідає, війна закінчиться лише тоді, коли РФ припинить своє існування.

Це не лише їхня ідеологія та менталітет, а й суть! Окупанти, які перебувають на нашій землі, мають бути в ній, — каже Ашер.

Кримчанку Віолетту Столярову заарештувала ФСБ за рух спротиву. Вона впродовж семи місяців вела свою боротьбу, на щастя, їй вдалося вирватися з в’язниці окупантів.

Попри шалену небезпеку за українську позицію в Криму, жінка писала патріотичні гасла, розвішувала синьо-жовті стрічки, перемальовувала російські знаки “Z”. Так вона показувала іншим кримчанам, що вони не самі, а окупантам — що судний день близько.

Кримськотатарське подружжя Ельміри та Альфада Галімових розповіли, що Росія гнітить уже три покоління у їхній родині. Після окупації Криму їм довелося розпочинати нове життя в Ірпені, але Росія дісталася й туди, де знищила те, що мали Галімови.

Попри все пережите, вони не опустили рук, почали життя спочатку та мріють про повернення додому, у Крим. Детальніше про кожну історію ти можеш дізнатися, перейшовши за посиланнями.

Які книги прочитати про Крим

Якщо тобі хочеться дізнатися більше про те, що коїла Росія віками з кримськими татарами, як тривало життя на півострові до та після окупації, якими були емоції та відчуття людей, про традиції, звичаї та кухню — можеш вибрати якусь із цих книг.

За Перекопом є земля, Анастасія Левкова. Кримський інжир. Куреш/Qirim inciri. Küreş, антологія. Наш український Крим: життя українців на півострові, Микола Галичанець. Загублений острів. Книга репортажів з окупованого Криму, Наталія Гуменюк. Дім солі, Світлана Тараторіна. Крим Керіма, Наталія Смирнова. Кримськотатарська кухня, Олена Соболєва.

Які фільми подивитися про Крим

Якнайкраще побачити та усвідомити весь той біль, через який пройшли та проходять кримчани досі, можна завдяки фільмам. Найяскравішими та найсильнішими з них є такі:

Додому/Evge, Наріман Алієв

Хайтарма, Ахтем Сеітаблаєв

Цвяхи/Miqlar, Ахмеді-Ернес Сарихалілов

Чужа молитва, Ахтем Сеітаблаєв

Кримські Аскери

Черкаси, Тимур Ященко

Де можна вивчати кримськотатарську мову та культуру

Тисячі українців виявили бажання вивчати кримськотатарську мову. Це необхідно для збереження ідентичності, єднання, культурного обміну та злиття. Тож тримай добірку, де можна вивчити кримськотатарську мову — онлайн та офлайн.

Qırım: Крим – це ми. Безкоштовний курс основ кримськотатарської мови, історії, географії, економіки, ідентичності на платформі Prometheus. Курси кримськотатарської мови у Таврійському національному університеті імені Вернадського в Києві, вартість 500 грн/місяць. Записатися можна за електронною поштою crimea.tnu@gmail.com або відвідати університет особисто. Курси кримськотатарської мови в УКУ. Безкоштовні курси кримськотатарської мови у Кримському домі.

Раніше ми розповідали про стратегію відновлення Криму після деокупації.

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