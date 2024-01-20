День Автономної Республіки Крим: як триває боротьба за звільнення півострова — рік у результатах

Щороку 20 січня Україна відзначає День Автономної Республіки Крим. Десять років українці у Криму не мають змоги відзначати це свято, адже перебувають під окупацією ворога.
Щодня наші ЗСУ роблять можливе та неможливе, аби Крим, а найголовніше — люди, які його населяють, повернулися під синьо-жовтий прапор та більше ніколи не зазнали знущань, болю і трагедій, що віками завдають російські окупанти.
Вікна-новини зібрали найвизначніші моменти 2023 року, етапи нашої боротьби за звільнення Криму, важливі події та способи дізнатися більше про культуру і традиції Криму та кримських татар.
День Криму відзначають 20 січня, бо саме в цей день у 1991 році кримчани висловилися за відновлення автономії Криму в складі Україні. Законодавчо статус автономії Криму закріпили 12 лютого 1991 року.
Тоді в голосуванні взяли участь майже 1,5 млн жителів, які з результатом у 93% висловили бажання створити Автономну Республіку Крим у складі України.
Тоді в голосуванні взяли участь майже 1,5 млн жителів, які з результатом у 93% висловили бажання створити Автономну Республіку Крим у складі України.
Зараз кримчани ведуть активну підпільну боротьбу, щодня ризикуючи своїми життями. Фото, які надсилають із Криму з українською символікою, гріють душу та додають віри у найважчі часи.
Про боротьбу та природне бажання жити на своїй землі вільно свідчать дані затримань. Росіяни продовжують політику утисків та ув’язнень кримчан.
Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв повідомив, що за 2023 рік у Криму правозахисники зафіксували: 173 затримання, 65 обшуків, 217 арештів, 186 допитів, етапування — 68, майже 300 випадків порушення права на справедливий суд та понад 50 — права на здоров’я.
У 2024 році відбудеться десята річниця російської окупації Криму. Щороку, 26 лютого, відзначають День спротиву окупації Криму та вшановують тисячі кримчан, які виходили на мітинги підтримки територіальної цілісності України.
Фото: Getty/Bulent Doruk, Getty/AFP, Getty/Dan Kitwood
Сьогодні, як і десять років тому, боротьба за Крим триває з обох боків — українці, що живуть на півострові та на материковій частині, роз’єднані фізично, проте не духом.
Після початку повномасштабної війни українців, які живуть на своїй землі, але не вдома, побільшало. Сьогодні наші ЗСУ титанічними зусиллями повертають домівки тим, хто виживав в окупації, втратив усе, пережив катування…
Знаємо і віримо, що скоро така довгоочікувана радість повернення під український прапор буде в кожному куточку півдня та сходу нашої держави.
2023 рік був плідним для України, а тому українці по обидва боки російської барикади крові зробили великі кроки для того, аби наблизити свободу корінного народу кримських татар від російських окупантів.
Тепер же росіяни примусово мобілізують українців у Криму, вчиняють розправи, катують наших людей і риють окопи, бо усвідомлюють, що Україна повертатиме своє.
Пригадаймо, чим запам’ятався рік:
Фото: Жовта стрічка, Представництво Президента України в АР Крим, Кримський вітер
Наразі нам відомо про близько 600 випадків, коли наші громадяни були притягнуті до відповідальності за спротив окупантам, але є ще дуже багато випадків, коли про це не було записів, або ж випадків, коли, на щастя, наші люди уникнули переслідувань, — йдеться на сайті Представництва Президента у Криму.
Наразі нам відомо про близько 600 випадків, коли наші громадяни були притягнуті до відповідальності за спротив окупантам, але є ще дуже багато випадків, коли про це не було записів, або ж випадків, коли, на щастя, наші люди уникнули переслідувань, — йдеться на сайті Представництва Президента у Криму.
Показувати світові те, що пережили наші народи — важливо й потрібно. Але і українцям потрібно глибше розбиратися в усіх нюансах нашої історії. На жаль, за час окупації Криму підросло нове покоління, яке ми маємо навчати і розповідати про те, що відбувалося.
Виставки — дієвий візуальний спосіб передати важливе. За рік їхня кількість збільшилася в рази. Виставки про український Крим, його історію, людей та звичаї потроху переходять у міжнародний простір.
Ось добірка яскравих прикладів:
Кримчанин Ашер Черкаський зараз боронить Україну на фронті. У 2014 році він з родиною переїхав до Дніпра, де вступив до однойменного батальйону. Розповідає, війна закінчиться лише тоді, коли РФ припинить своє існування.
Це не лише їхня ідеологія та менталітет, а й суть! Окупанти, які перебувають на нашій землі, мають бути в ній, — каже Ашер.
Це не лише їхня ідеологія та менталітет, а й суть! Окупанти, які перебувають на нашій землі, мають бути в ній, — каже Ашер.
Кримчанку Віолетту Столярову заарештувала ФСБ за рух спротиву. Вона впродовж семи місяців вела свою боротьбу, на щастя, їй вдалося вирватися з в’язниці окупантів.
Попри шалену небезпеку за українську позицію в Криму, жінка писала патріотичні гасла, розвішувала синьо-жовті стрічки, перемальовувала російські знаки “Z”. Так вона показувала іншим кримчанам, що вони не самі, а окупантам — що судний день близько.
Кримськотатарське подружжя Ельміри та Альфада Галімових розповіли, що Росія гнітить уже три покоління у їхній родині. Після окупації Криму їм довелося розпочинати нове життя в Ірпені, але Росія дісталася й туди, де знищила те, що мали Галімови.
Попри все пережите, вони не опустили рук, почали життя спочатку та мріють про повернення додому, у Крим. Детальніше про кожну історію ти можеш дізнатися, перейшовши за посиланнями.
Якщо тобі хочеться дізнатися більше про те, що коїла Росія віками з кримськими татарами, як тривало життя на півострові до та після окупації, якими були емоції та відчуття людей, про традиції, звичаї та кухню — можеш вибрати якусь із цих книг.
Якнайкраще побачити та усвідомити весь той біль, через який пройшли та проходять кримчани досі, можна завдяки фільмам. Найяскравішими та найсильнішими з них є такі:
Тисячі українців виявили бажання вивчати кримськотатарську мову. Це необхідно для збереження ідентичності, єднання, культурного обміну та злиття. Тож тримай добірку, де можна вивчити кримськотатарську мову — онлайн та офлайн.
Раніше ми розповідали про стратегію відновлення Криму після деокупації.
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