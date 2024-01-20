Війна в Україні
Ексклюзив

День Автономної Республіки Крим: як триває боротьба за звільнення півострова — рік у результатах

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 20 Січня 2024, 09:00
20 січня день автономної республіки крим

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