Фронт. Главное: серая зона в Днепропетровской области и пошаговые успехи под Сумами — новости этой недели

Эта неделя вновь подтвердила, что Украине следует максимально наращивать собственную обороноспособность и умение бороться своими силами. Но, несмотря на приостановку поставок оружия со стороны США, ВСУ осуществляли успешные операции на фронте и в тылу врага.

В то же время, ситуация остается непростой. Не будем терять бдительности и продолжим помогать Силам обороны Украины всеми способами.

Вікна-новини продолжают цикл публикаций Фронт. Главное. Публикуем короткий дайджест событий на фронте, которые случились в течение недели 30 июня — 4 июля 2025 года.

Самые горячие участки

Северо-Слобожанское и Курское направления

Генштаб заявил, что оборонительная операция на Северо-Слобожанском направлении продолжается. Силы обороны отражают атаки РФ в приграничье Сумской области. Враг не оставляет попыток штурмовать.

В сообщении говорится, что активные действия украинских бойцов в Сумской области и Курском направлении сковали группировку российских войск численностью около 50 тысяч человек.

Это остановило перекидывание личного состава на угрожающие направления, в частности Покровское и Новопавловское.

— В настоящее время ситуация стабилизирована, продвижение врага остановлено по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области, — отметили в Генштабе.

В результате успешных действий удалось освободить населенный пункт Андреевка. Кроме того, подразделения ВСУ продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше Сум.

В то же время враг и дальше пытается вытеснить Силы обороны с территории Курской и Белгородской областей РФ.

В июне 2025 года общие потери противника на Северо-Слобожанском и Курском направлениях составили около 9310 военнослужащих. Из них безвозвратны более 4470, еще около 4800 — санитарные, пленные — 42 человека.

— Также за месяц уничтожены 423 единицы военной техники россиян, из которых шесть танков, 20 боевых бронемашин, 89 единиц артиллерийских систем и РСЗО, три средства ПВО.

Днепропетровская область

30 июня аналитический проект DeepState обновил карту боевых действий. На территории Днепропетровской области впервые появилась серая зона — по данным аналитиков, от границы вглубь области она составляет более 800 метров на некоторых участках.

Впоследствии спикер ОСУВ Хортиця Виктор Трегубов рассказал в комментарии Суспільному, что прорыв войск РФ на территорию Днепропетровской области не зафиксирован.

— Идут очень активные бои в селах, расположенных возле админграницы области. Та же Ялта, Комар, Шевченко, но там держат оборону, — сказал он.

Аналогичную информацию предоставили в пресс-службе 3-й бригады Нацгвардии Спартан, базирующейся на Покровском направлении.

В районе ответственности нашей бригады такой информации я не могу подтвердить, — ответила представительница подразделения.

В 33-й отдельной механизированной бригаде, которая стоит в районе Богатыря на Запорожье, тоже отчитались, что в их зоне ответственности враг не пересекал участков обороны.

— В районе ответственности 33 бригады без продвижений. Мы держим оборону. Линия постоянно сменная, но враг не пробился.

Краматорское направление

Не прекращаются попытки продвинуться к Константиновке Донецкой области. Главный сержант батальона беспилотных систем 93 ОМБр Денис Кардаш рассказал Армія TV, что оккупанты по суше атакуют малыми группами и мототехникой.

С неба сбрасывают КАБы и все виды дронов. Агрессор применяет мототехнику, чтобы произвести подвоз провизии и людей, а также провести эвакуацию.

— “Работают” мотоциклами, баги, квадроциклами, иногда легковыми машинами. Очень много ударов с воздуха. Сейчас очень плотно работают КАБами по близлежащим городам. Это Константиновка, Дружковка, Краматорск.

Применение дронов происходит в большинстве своем ночью, но прилетает и днем. Стабильно работает вражеская артиллерия. По Константиновке применяют уже и FPV-дроны.

Тактика врага и особые события

Россия продолжает придумывать новые методы наступлений. Пресс-офицер 66-й отдельной механизированной бригады имени Мстислава Храброго Анастасия Блищик рассказала в эфире Суспільне новини, что штурмы на мотоциклах стали более распространенными на Лиманском направлении.

— В частности, они штурмовали при поддержке мотоциклов. Этот вид транспорта был сожжен, а россияне отправились в ад. Но понимаем, что россияне будут и дальше пробовать восстанавливать свои массированные атаки, — цитирует ее Армія Inform.

Ранее на этом участке фронта россияне наступали пехотой. Теперь пытаются штурмовать с помощью техники: БТРами, МТЛБ (бронированный многоцелевой тягач — ред.) и мотоциклами.

— До этого они использовали этот вид транспорта больше для логистики, что-нибудь привести, отвезти. Сейчас пытаются штурмовать, используют по 5-6 мотоциклов, но безуспешно — FPV-дроны их жгут.

Удары по объектам на территории России

Генштаб сообщает о поражении предприятия по производству боевых частей для БПЛА типа Шахед, а именно общество ФНПЦ Научно-исследовательский институт прикладной химии (Сергеев Посад, Московская область).

Там производятся термобарические боевые части для БпЛА типа Shahed. Подтверждено достижение средств поражения непосредственно в цель.

Также Силы беспилотных систем вместе с другими подразделениями ВСУ поразили завод Энергия (Елец, Липецка область), занимающийся обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов, в частности, для универсальных модулей планирования и коррекции.

— Это российская разработка, которая превращает обычные свободно падающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью, — отметили в Генштабе.

Это предприятие также производит батареи и аккумуляторы для оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер-М, крылатых ракет морского базирования Х-35У и энергетических модулей для специализированных комплексов.

Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте

Напомним, что главком Сырский также ввел новые правила безопасности на полигонах — массовые скопления людей теперь под запретом.

Фото: 66 ОМБр

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.