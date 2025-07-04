Фронт. Головне: сіра зона на Дніпропетровщині та послідовні успіхи під Сумами — новини цього тижня

Цей тиждень знову підтвердив, що Україні варто максимально нарощувати власну обороноздатність і вміння боротися своїми силами. Та попри призупинення постачань зброї з боку США, ЗСУ здійснювали успішні операції на фронті й в тилу ворога.

Водночас ситуація залишається непростою. Не втрачаймо пильності й допомагаймо Силам оборони України всіма способами.

Вікна-новини продовжують цикл публікацій Фронт. Головне. Публікуємо короткий дайджест подій на фронті, які трапилися протягом тижня 30 червня — 4 липня 2025.

Найгарячіші ділянки

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

Генштаб заявив, що оборонна операція на Північно-Слобожанському напрямку триває. Сили оборони відбивають атаки РФ у прикордонні Сумської області. Ворог не полишає спроб штурмувати.

У повідомлення йдеться, що активні дії українських бійців на Сумщині й на Курському напрямку скували угруповання російських військ чисельністю близько 50 тисяч осіб.

Це зупинило перекидання особового складу на загрозливі напрямки, зокрема на Покровський і Новопавлівський.

— На даний час ситуація стабілізована, просування ворога зупинено по лінії Юнаківка — Яблунівка — Новомиколаївка — Олексіївка — Кіндратівка — кордон РФ — плацдарм на території РФ у Глушковському районі Курської області, — зазначили в Генштабі.

В результаті успішних дій вдалося звільнити населений пункт Андріївка. Крім того, підрозділи ЗСУ просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника далі від Сум.

Водночас ворог і надалі намагається витіснити Сили оборони з території Курської та Бєлгородської областей РФ.

У червні 2025 року загальні втрати противника на Північно-Слобожанському і Курському напрямках становили близько 9310 військовослужбовців. З них безповоротні понад 4470, ще близько 4800 — санітарні, полонені – 42 особи.

— Також за місяць знищено 423 одиниці військової техніки росіян, з яких шість танків, 20 бойових бронемашин, 89 одиниць артилерійських систем і РСЗВ, три засоби ППО.

Дніпропетровська область

30 червня аналітичний проект DeepState оновив карту бойових дій. На території Дніпропетровщини вперше з’явилася сіра зона — за даними аналітиків, від межі у глиб області вона становить понад 800 метрів на деяких ділянках.

Згодом речник ОСУВ Хортиця Віктор Трегубов розповів в коментарі Суспільному, що прориву військ РФ на територію Дніпропетровщини не зафіксовано.

— Йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля адмінмежі області. Та ж сама Ялта, Комар, Шевченкове, але там тримають оборону, — сказав він.

Аналогічну інформацію надали в прес-службі 3-ї бригади Нацгвардії Спартан, яка базується на Покровському напрямку.

У районі відповідальності нашої бригади такої інформації я підтвердити не можу, — відповіла представниця підрозділу.

У 33 окремій механізованій бригаді, яка стоїть в районі Багатиря на Запоріжжі, теж відзвітували, що в їхній зоні відповідальності ворог не перетинав ділянок оборони.

— У районі відповідальності 33 бригади без просувань. Ми тримаємо оборону. Лінія постійно змінна, але ворог не пробився.

Краматорський напрямок

Не припиняються спроби просунутися до Костянтинівки на Донеччині. Головний сержант батальйону безпілотних систем 93 ОМБр Денис Кардаш розповів Армія TV, що окупанти суходолом атакують малими групами та мототехнікою.

З неба скидають КАБи та всі різновиди дронів. Агресор застосовує мототехніку, щоб зробити підвіз провізії та людей, а також провести евакуацію.

— “Працюють” мотоциклами, багі, квадроциклами, інколи легковими машинами. Дуже багато ударів з повітря. Зараз дуже щільно працюють КАБами по містах, що поблизу. Це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ.

Застосування дронів відбувається здебільшого вночі, але прилітає і вдень. Стабільно працює ворожа артилерія. По Костянтинівці застосовують вже і FPV-дрони.

Тактика ворога та особливі події

Росія продовжує вигадувати нові методи наступів. Прес-офіцерка 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго Анастасія Блищик розповіла в ефірі Суспільне новини, що штурми на мотоциклах стали поширенішими на Лиманському напрямку.

— Зокрема, штурмували вони за підтримки мотоциклів. Цей вид транспорту був спалений, а росіяни відправилися до пекла. Але розуміємо, що росіяни будуть і надалі пробувати відновлювати свої масовані атаки, — цитує її Армія Inform.

Раніше на цій ділянці фронту росіяни наступали піхотою. Тепер намагаються штурмувати за допомогою техніки: БТРами, МТЛБ (броньований багатоцільовий тягач — ред.) і мотоциклами.

— До цього вони використовували цей вид транспорту більше для логістики, щось привести, відвезти. Зараз намагаються штурмувати, використовують по 5-6 мотоциклів, але безуспішно — FPV-дрони їх палять.

Удари по об’єктах на території Росії

Генштаб повідомляє про ураження підприємства з виробництва бойових частин для БпЛА типу Шахед, а саме товариство ФНПЦ Науково-дослідний інститут прикладної хімії (Сергіїв Посад, Московська область).

Там виготовляють термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed. Підтверджено досягнення засобів ураження безпосередньо у ціль.

Також Сили безпілотних систем разом з іншими підрозділами ЗСУ уразили завод Енергія (Єлець, Липецька область), що займається забезпеченням серійного виробництва батарей та акумуляторів, зокрема, для універсальних модулів планерування та корекції.

— Це російська розробка, яка перетворює звичайні вільнопадаючі авіаційні бомби на плануючі авіабомби з підвищеною точністю і дальністю, — зауважили в Генштабі.

Це підприємство також виробляє батареї й акумулятори до оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер-М, крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.

Втрати Росії у війні проти України

Загальна кількість атак на фронті

Нагадаємо, що головком Сирський також увів нові правила безпеки на полігонах — масові скупчення людей відтепер під забороною.

Фото: 66 ОМБр

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.