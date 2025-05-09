Фронт. Главное: “плавучее наступление” на Покровск и освобождение “Берлина” — новости этой недели

На этой неделе россияне получали то, что заслужили. ВСУ атаковали аэродромы и другие важные военные объекты оккупантов. Там решили ответить стандартно — кровавыми атаками по гражданским. Однако мы уверены, что таких “сюрпризов” для России будет становиться только больше.

Мы продолжаем цикл публикаций Фронт. Главное и публикуем краткий дайджест событий на фронте, которые произошли в течение недели 5-9 мая 2025 года.

Самые горячие участки

Покровское направление

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил 7 мая в эфире телемарафона, что именно в Покровске наблюдается одна из самых сложных ситуаций на фронте.

По его словам, враг ежедневно атакует Покровск КАБами, ствольной артиллерией и FPV-дронами. Однако украинским бойцам удается эффективно сдерживать продвижение.

— Враг приблизился к городу еще (ближе — ред.), но наши Силы обороны делают все возможное, чтобы сдержать их, это им удается, — сообщил глава области.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский сообщил, что Покровское направление остается одним из самых сложных участков фронта.

— Однако, благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны, нам удалось стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.

В бригаде Нацгвардии Спартан добавили, что бойцам подразделения удалось сорвать “плавающее наступление” россиян.

— На Покровском направлении оккупанты, которые несут безумные потери, по безнадежности решили подобраться к украинским позиции водоемом.

Оккупантов накрыли с дронов, поэтому им не удалось добраться до позиций ВСУ.

Новопавловское направление

Заместитель командира дивизиона 148 артиллерийской Житомирской бригады ДШВ Иван с позывным Варан рассказал ведущей Вікон Яне Брензей, что есть опасения относительно продвижения врага к границе Днепропетровской области.

Если врагу удастся дойти до Новопавловки, перед ними откроется возможность двигаться дальше.

— Новопавловка сейчас очередной хаб наших войск. Через него идет сообщение по асфальтовой дороге, потому что других асфальтовых дорог там просто нет.

Мы не можем на 100% сказать, что он (враг — ред.) и после Котляровки будет продвигаться на Новопавловку, но это будет происходить, если мы позволим им это сделать.

Харьковское направление

Генштаб сообщил, что Силы обороны Украины освободили лесной массив на Харьковском направлении.

Усилиями 13-й бригады НГУ Хартия, 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко и других подразделений восстановлен контроль над несколькими квадратными километрами тактически важной местности к северу от населенного пункта Липцы.

Враг назвал местность Берлином. Боевые действия за лес продолжались около полугода. Общие потери противника составляют более 1500 человек, уничтожены несколько сотен единиц различного вооружения и военной техники.

— Возобновление контроля над указанной территорией позволило удалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области, — отметили в Генштабе.

Купянское направление

77 отдельная аэромобильная бригада ДШВ создала 2-километровую буферную зону, которая остановила продвижение оккупантов у реки Оскол. Об этом в эфире Вікон сообщил офицер отделения коммуникации бригады Виктор Петрович.

По его словам, на Купянском направлении еще оставалось несколько мест, где теоретически россияне могут пересечь реку, но сейчас все участки находятся под огневым контролем ВСУ, так что возможностей переправиться у врага нет.

Краматорское направление

Представитель оперативно-тактической группировки Луганск Дмитрий Запорожец рассказал в эфире телемарафона, что враг активнее оказывает давление на позиции ВСУ в Часовом Яру, совершая штурмовые действия с северной части города, а именно по направлению Калиновки.

Так россияне пытаются вытеснить украинские позиции из центральной части города. Также враг активно использует БПЛА Молния-1.

В то же время, Запорожец отметил, что есть возможность активно уничтожать оккупантов во время их перемещений, ведь враг сменил ночные атаки на утренние.

Удары по объектам на территории России

На этой неделе в России атакованы важные предприятия ВПК, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

В частности, в Саранске поражен завод оптоволоконных систем, специализирующийся на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи, а именно для дронов.

В Туле атаковали АО Конструкторское бюро приборостроения, специализирующееся на разработке современных систем вооружений, включая противотанковые комплексы, стрелковое оружие и боевые модули.

Под атакой оказался главный разработчик реактивных систем залпового огня СПЛАВ и два аэродрома: Шайковка в Калужской области, где базируются Ту-22м3, и авиабаза Кубинка в Московской области, где базируются Су-27, МиГ-29.

Потери России в войне против Украины

Общее количество атак на фронте

Мы также рассказывали, как продолжаются расследования казней украинских военных, которых сейчас уже более 200.

Фото: 92 ОШБр имени Ивана Сирка

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