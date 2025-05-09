Война в Украине

Фронт. Главное: “плавучее наступление” на Покровск и освобождение “Берлина” — новости этой недели

Ирина Танасийчук, журналист сайта 09 мая 2025, 18:00
Фронт. Главное: “плавучее наступление” на Покровск и освобождение “Берлина” — новости этой недели
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