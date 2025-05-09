Фронт. Головне: “плавучий наступ” на Покровськ та звільнення “Берліну” — новини цього тижня

Цього тижня росіяни отримували те, на що заслужили. ЗСУ атакували аеродроми та інші важливі військові об’єкти окупантів. Там вирішили відповісти стандартно — кривавими атаками по цивільних. Проте ми певні, що таких “сюрпризів” для Росії ставатиме тільки більше.

Ми продовжуємо цикл публікацій Фронт. Головне і публікуємо короткий дайджест подій на фронті, які трапилися протягом тижня 5-9 травня 2025.

Найгарячіші ділянки

Покровський напрямок

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив 7 травня в ефірі телемарафону, що саме в Покровську спостерігається одна з найскладніших ситуацій на фронті.

За його словами, ворог щодня атакує Покровськ КАБами, ствольною артилерією та FPV-дронами. Та українським бійцям вдається ефективно стримувати просування.

— Ворог наблизився до міста ще (ближче — ред.), але наші Сили оборони роблять усе можливе, щоб їх стримати, це їм вдається, — повідомив голова області.

Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський повідомив, що Покровський напрямок залишається одним із з найскладніших ділянок фронту.

— Однак, завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони нам вдалося стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

У бригаді Нацгвардії Спартан додали, що бійцям підрозділу вдалося зірвати “плавучий наступ” росіян.

— На Покровському напрямку окупанти, що зазнають шалених втрат, з безнадії вирішили підібратися до українських позиції водоймою.

Окупантів накрили з дронів, тож їм не вдалося дістатися до позицій ЗСУ.

Новопавлівський напрямок

Заступник командира дивізіону 148 артилерійської Житомирської бригади ДШВ Іван із позивним Варан розповів ведучій Вікон Яні Брензей, що є певні побоювання щодо просування ворога до кордону Дніпропетровської області.

Якщо ворогу вдасться дійти до Новопавлівки, перед ними відкриється можливість рухатися далі.

— Новопавлівка зараз черговий хаб для наших військ. Через нього йде сполучення асфальтовою дорогою, бо інших асфальтових доріг там просто немає.

Ми не можемо на 100% сказати, що він і далі після Котлярівки буде просуватися на Новопавлівку, але це буде відбуватися, якщо ми дозволимо їм це зробити.

Харківський напрямок

Генштаб повідомив, що Сили оборони України звільнили лісовий масив на Харківському напрямку. Зусиллями 13-ї бригади НГУ Хартія, 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка та інших підрозділів відновлено контроль над кількома квадратними кілометрами тактично важливої місцевості на північ від населеного пункту Липці. Ворог назвав місцевість Берліном. Бойові дії за ліс тривали близько півроку. Загальні втрати противника становлять понад 1500 осіб, знищено кілька сотень одиниць різного озброєння і військової техніки. — Відновлення контролю над зазначеною територією дало змогу віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону всієї області, — зазначили в Генштабі. Куп’янський напрямок 77 окрема аеромобільна бригада ДШВ створила 2-кілометрову буферну зону, яка зупинила просування окупантів біля річки Оскіл. Про це в ефірі Вікон повідомив офіцер відділення комунікації бригади Віктор Петрович. За його словами, на Куп’янському напрямку ще залишалось кілька місць, де теоретично росіяни можуть перетнути річку, але наразі всі ділянки перебувають під вогневим контролем ЗСУ, тож можливостей переправитися у ворога немає.

Краматорський напрямок

Речник оперативно-тактичного угруповання Луганськ Дмитро Запорожець розповів в ефірі телемарафону, що ворог активніше тисне на позиції ЗСУ у Часовому Яру, здійснюючи штурмові дії з північної частини міста, а саме з напрямку Калинівки.

Так росіяни намагаються витіснити українські позиції з центральної частини міста. Також ворог активно використовує БпЛА Молнія-1.

Водночас Запорожець зазначив, що є можливість активно знищувати окупантів під час їхніх переміщень, адже ворог змінив нічні атаки на ранкові.

Удари по об’єктах на території Росії

Цього тижня у Росії атаковані важливі підприємства ВПК, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Зокрема у Саранську уражено завод оптоволоконних систем, який спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв’язку, а саме для дронів.

В Тулі атакували АТ Конструкторське бюро приладобудування, яке спеціалізується на розробці сучасних систем озброєнь, включно з протитанковими комплексами, стрілецькою зброєю та бойовими модулями.

Під атакою опинився і головний розробник реактивних систем залпового вогню СПЛАВ та два аеродроми: Шайковка у Калузькій області, де базуються Ту-22м3, та авіабаза Кубінка в Московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

Втрати Росії у війні проти України

Загальна кількість атак на фронті

Ми також розповідали, як тривають розслідування страт українських військових, яких нині налічується вже понад 200.

Фото: 92 ОШБр імені Івана Сірка

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