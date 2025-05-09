Війна в Україні

Фронт. Головне: “плавучий наступ” на Покровськ та звільнення “Берліну” — новини цього тижня

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 09 Травня 2025, 18:00
Фронт. Головне: “плавучий наступ” на Покровськ та звільнення “Берліну” — новини цього тижня
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