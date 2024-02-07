Война в Украине

В Украине заработал Государственный реестр санкций: чем полезен и как им пользоваться

Виктория Мельник, журналист сайта 07 февраля 2024, 12:34
государственный реестр санкций
Фото: Facebook

Больше новостей
Песни о любви на День святого Валентина
Песни о любви: подборка ко Дню Святого Валентина, что звучит мелодиями нежных чувств
безсонна ніч
Проблема не только в усталости! Как одна бессонная ночь может повлиять на здоровье человека
Я Победа и Берлин
Со спины даже движения похожи! Актер Иван Блиндар о съемках фильма Я, Победа и Берлин, и что осталось за кадром
В Украине заработал Государственный реестр санкций: чем полезен и как им пользоваться
Как снять аккумулятор с машины: советы по эксплуатации
Смотреть больше

Материалы по теме

Я Победа и Берлин
Со спины даже движения похожи! Актер Иван Блиндар о съемках фильма Я, Победа и Берлин, и что осталось за кадром
Чи буде наступ на Куп'янськ — Ілля Євлаш про дії окупантів
Старі резерви вже знищені. Росіяни підтягують війська до Куп’янська — чи буде наступ
Будет ли наступление на Купянск - Илья Евлаш о действиях оккупантов
Старые резервы уже уничтожены. Россияне подтягивают войска к Купянску — будет ли наступление
гайморит
Не запускай насморк, он может перерасти в гайморит: причины, формы, симптомы и лечение

Видео
0:06:24
Будет ли наступление на Купянск - Илья Евлаш о действиях оккупантов

Старые резервы уже уничтожены. Россияне подтягивают войска к Купянску — будет ли наступление
Ракета Циркон характеристики
Гиперзвуковая и сверхважная для “стратегических” убийств: характеристики и дальность действия российской ракеты Циркон
0:06:48
Авдеевка
Почти 750 снарядов по городу — и это только за месяц! Что происходит в обессиленной оккупантами Авдеевке
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 7 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:35
помощь от США и ЕС
Без конкретики и со скрипом. Когда Украина может ожидать помощи от США и ЕС
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 6 февраля 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:06:50
Шабрысь
Дистанционно бить врага огнем пулемета? Почему Волки Да Винчи собирают на Шабрысь и чем она полезна
0:06:52
На четвертой стадии рака борется за мужа в плену
50 раз разбивалось мое сердце… На четвертой стадии рака Ольга борется за мужа, который в плену
Больше видео
ЗАЭС
Читать дальше
Сокращение украинского персонала опасно для ядерной безопасности! МАГАТЕ о ситуации на ЗАЭС
2023
Читать дальше
Как вести себя при землетрясении в квартире, на улице и в машине

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь