В Украине заработал Государственный реестр санкций: чем полезен и как им пользоваться

Борьба с внешним и внутренним врагом — основные направления, на которые государство сейчас направило свои ресурсы. Одной из проблем остается и подсанкционная деятельность.

То здесь, то там возникают истории о сотрудничестве с российскими компаниями или физическими лицами. Теперь в Украине заработал Государственный реестр санкций: какие преимущества такого реестра и что он делает — рассказываем дальше.

Государственный реестр санкций: что известно

Как сообщает пресс-служба СНБО, в Украине заработал единый Государственный реестр санкций, который оперативно обновляется, дополняется и отображает информацию о подсанкционных физических и юридических лицах.

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— Он создан с целью предоставления бесплатного публичного доступа гражданам к актуальной и правдивой информации о субъектах, в отношении которых применены санкции, — говорится в сообщении СНБО.

В реестре — 7118 юридических и 10084 физических лиц, которые считаются подсанкционными. Ведение реестра обеспечивает Аппарат СНБО Украины.

Также на сайте есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией о личности.

Согласно решению СНБОУ, реестр является информационно-коммуникационной системой, которая обеспечивает сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Также в Украине действует приложение, где можно зафиксировать виновных в совершении военных преступлений во время войны в Украине: что это за приложение и как оно работает — читай в другом материале.

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