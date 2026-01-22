Жесткие, но прогнозируемые: Шмыгаль анонсировал возможное возвращение Киева к графикам отключений

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что ситуация в энергосистеме остается напряженной, но, несмотря на это, работа по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области продолжается.

В Киеве есть возможность вернуться к графикам отключений света

В соцсети Threads ДТЭК вчера, 21 января, сообщали, что вернуться к графикам отключений пока не получится. Несмотря на то, что была восстановлена критическая инфраструктура, энергосистема всего города находится в глубоком аварийном режиме.

Как отмечается, свет включают и выключают в ручном режиме, в зависимости от состояния системы в данный момент. Из-за этого отключения затягиваются и лишний раз расстраивают неравномерностью.

Чуть позже, как отметил Шмыгаль, энергетики разработали ряд важных технических решений, которые позволят перейти к жестким, но прогнозируемым графикам.

Что касается теплогенерации, министр сообщил, что в течение сегодняшнего дня, а именно 22 января, коммунальным службам было дано задание подать тепло в как можно большее количество домов. В то же время на критических точках уже задействованы 124 генератора, в городе развернут 91 пункт помощи ГСЧС на 68 локациях.

