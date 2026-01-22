Жорсткі, але прогнозовані: Шмигаль анонсував можливе повернення Києва до графіків відключень

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що ситуація в енергосистемі лишається напруженою, та попри це, робота з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області триває.

У Києві є можливість повернутися до графіків відключень світла

У соцмережі Threads ДТЕК вчора, 21 січня, повідомляли, що повернутися до графіків відключень поки не вийде. Попри те що була заживлена критична інфраструктура, енергосистема всього міста перебуває в глибокому аварійному режимі.

Як зазначається, світло вмикають та вимикають в ручному режимі, залежно від стану системи в моменті. Через це відключення затягуються та зайвий раз засмучують нерівномірністю.

Трохи згодом, як зазначив Шмигаль, енергетиками було розроблено низку важливих технічних рішень, які дозволять перейти до жорстких, але прогнозованих графіків.

Стосовно теплогенерації, міністр повідомив, що протягом сьогоднішнього дня, а саме 22 січня, було дане завдання комунальним службам подати тепло в якомога більшу кількість будинків. Водночас на критичних точках вже залучені 124 генератори, в місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях.

Раніше ми писали, що в енергетиці України було введено надзвичайний стан — читай в матеріалі, що це означає для українців.

