В Главном управлении разведки сообщили, что получили засекреченные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ — К-555 Князь Пожарский. Это субмарина стратегического предназначения четвертого поколения. Что о ней теперь известно — рассказываем в нашем материале.

ГУР публикует секретные данные об атомном подводном крейсере РФ Князь Пожарский

Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию об атомной субмарине. Теперь в распоряжении украинской разведки оказались следующие данные:

поименные списки личного состава экипажа, данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки каждого;

боевые инструкции;

боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа;

предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов;

действия во время буксировки, другие должностные инструкции;

инженерная документация, акт исследования деформированного радиобуя.

Разведчикам удалось раздобыть выписку из книги корабельных расписаний атомной субмарины Князь Пожарский. В документе говорится о ежедневной боевой и повседневной работе.

Подлодки проекта 955А Борей-А — один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Субмарины располагают 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 Булава-30, каждая из которых может нести до 10 боевых блоков.

Князь Пожарский: ГУР публикует засекреченные данные об атомном подводном крейсере РФ / 10 Фотографий

Что еще известно о крейсере Князь Пожарский

Подлодка Князь Пожарский вошла в состав 31-й дивизии подлодок Северного флота ВМФ РФ 24 июля 2025 года.

Имеет постоянное место дислокации в Мурманской области, городе Гаджиево.

На боевое дежурству крейсер принимал лично Путин.

По открытым данным, крейсер Князь Пожарский принадлежит к подлодкам четвертого поколения. Спуск на воду прошел 3 февраля 2024 года.

До 2028 года РФ собирается построить еще два подобных судна.

Водоизмещение: 14 720 тонн и 14 488 тонн в надводном состоянии, 24 000 тонн — в погруженном состоянии;

в погруженном состоянии; длина: 170 м;

ширина 13,5м;

осадка: 10 м;

движущая установка: 1 ядерный реактор ОК-650Б, 1 паровая турбина AEU, 1 вал;

скорость 25 узлов (46 км/ч; 29 миль/час);

экипаж: 107 офицеров и матросов;

электронная борьба: RIM HAT, SNOOP HALF ESM;

вооружение: 16 ракет Р-30 Булава, шесть торпедных аппаратов для стрельбы всевозможным оружием.

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