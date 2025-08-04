В Главном управлении разведки сообщили, что получили засекреченные данные о новейшем атомном подводном крейсере РФ — К-555 Князь Пожарский. Это субмарина стратегического предназначения четвертого поколения. Что о ней теперь известно — рассказываем в нашем материале.ГУР публикует секретные данные об атомном подводном крейсере РФ Князь Пожарский Специалисты ГУР получили закрытую внутреннюю документацию об атомной субмарине. Теперь в распоряжении украинской разведки оказались следующие данные: поименные списки личного состава экипажа, данные о должностях, квалификации и уровне физической подготовки каждого; боевые инструкции; боевая схема корабля, схемы систем обеспечения живучести и организационной структуры экипажа; предписания экипажа в каютах и кубриках, инструкции по передаче раненых и грузов; действия во время буксировки, другие должностные инструкции; инженерная документация, акт исследования деформированного радиобуя. Разведчикам удалось раздобыть выписку из книги корабельных расписаний атомной субмарины Князь Пожарский. В документе говорится о ежедневной боевой и повседневной работе.Подлодки проекта 955А Борей-А — один из ключевых элементов так называемой ядерной триады Кремля. Субмарины располагают 16 пусковыми шахтами для межконтинентальных баллистических ракет Р-30 Булава-30, каждая из которых может нести до 10 боевых блоков. Князь Пожарский: ГУР публикует засекреченные данные об атомном подводном крейсере РФ / 10 Фотографий Читать по теме ГУР высадились на Тендровской косе: что известно о спецоперации Спецоперация ГУР: что известно о последствиях для оккупантов. Что еще известно о крейсере Князь Пожарский Подлодка Князь Пожарский вошла в состав 31-й дивизии подлодок Северного флота ВМФ РФ 24 июля 2025 года. Имеет постоянное место дислокации в Мурманской области, городе Гаджиево. На боевое дежурству крейсер принимал лично Путин. По открытым данным, крейсер Князь Пожарский принадлежит к подлодкам четвертого поколения. Спуск на воду прошел 3 февраля 2024 года. До 2028 года РФ собирается построить еще два подобных судна. Водоизмещение: 14 720 тонн и 14 488 тонн в надводном состоянии, 24 000 тонн — в погруженном состоянии; длина: 170 м; ширина 13,5м; осадка: 10 м; движущая установка: 1 ядерный реактор ОК-650Б, 1 паровая турбина AEU, 1 вал; скорость 25 узлов (46 км/ч; 29 миль/час); экипаж: 107 офицеров и матросов; электронная борьба: RIM HAT, SNOOP HALF ESM; вооружение: 16 ракет Р-30 Булава, шесть торпедных аппаратов для стрельбы всевозможным оружием. Ранее мы делились, как 18 пакет санкций против России повлияет на российский флот. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: оружие, Россия Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter