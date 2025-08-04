У Головному управлінні розвідки повідомили, що здобули засекречені дані про новітній атомний підводний крейсер РФ — К-555 Князь Пожарський. Це субмарина стратегічного призначення четвертого покоління. Що про неї тепер відомо — розповідаємо в нашому матеріалі.

ГУР публікує секретні дані про атомний підводний крейсер РФ Князь Пожарський

Фахівці ГУР отримали закриту внутрішню документацію про атомну субмарину. Тепер у розпорядженні української розвідки опинилися такі дані:

поіменні списки особового складу екіпажу, дані про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки кожного;

бойові інструкції;

бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу;

приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції передачі поранених та вантажів, дії під час буксирування, інші посадові інструкції;

інженерна документація, акт дослідження деформованого радіобуя.

Розвідникам вдалося роздобути виписку з книги корабельних розкладів атомної субмарини Князь Пожарський. У документі йдеться про щоденну бойову та повсякденну роботу.

Підводні човни проєкту 955А Борей-А — один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 Булава-30, кожна з яких може нести до 10 бойових блоків.

Князь Пожарський: ГУР публікує засекречені дані про атомний підводний крейсер РФ / 10 Фотографій

Що ще відомо про крейсер Князь Пожарський

Підводний човен Князь Пожарський увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту ВМФ РФ 24 липня 2025 року.

Він має постійне місце дислокації у Мурманській області, місті Гаджієво.

На бойове чергування крейсер приймав особисто Путін.

За відкритими даними, крейсер Князь Пожарський належить до підводних човнів четвертого покоління. Спуск на воду відбувся 3 лютого 2024 року.

До 2028 року РФ збирається побудувати ще два подібних судна.

Водотоннажність: 14 720 тонн і 14 488 тонн у надводному стані, 24 000 тонн — у зануреному стані;

довжина: 170 м;

ширина 13,5 м;

осадка: 10 м;

рушійна установка: 1 ядерний реактор ОК-650Б, 1 парова турбіна AEU, 1 вал;

швидкість 25 вузлів (46 км/год; 29 миль/год);

екіпаж: 107 офіцерів та матросів;

електронна боротьба та приманки: RIM HAT, SNOOP HALF ESM;

озброєння: 16 ракет Р-30 Булава, шість торпедних апаратів для стрільби різноманітною зброєю.

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