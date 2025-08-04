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Князь Пожарський: ГУР публікує засекречені дані про атомний підводний крейсер РФ

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 04 Серпня 2025, 17:15
Князь Пожарський

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