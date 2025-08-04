У Головному управлінні розвідки повідомили, що здобули засекречені дані про новітній атомний підводний крейсер РФ — К-555 Князь Пожарський. Це субмарина стратегічного призначення четвертого покоління. Що про неї тепер відомо — розповідаємо в нашому матеріалі.ГУР публікує секретні дані про атомний підводний крейсер РФ Князь Пожарський Фахівці ГУР отримали закриту внутрішню документацію про атомну субмарину. Тепер у розпорядженні української розвідки опинилися такі дані: поіменні списки особового складу екіпажу, дані про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки кожного; бойові інструкції; бойова схема корабля, схеми систем забезпечення живучості та організаційної структури екіпажу; приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції передачі поранених та вантажів, дії під час буксирування, інші посадові інструкції; інженерна документація, акт дослідження деформованого радіобуя. Розвідникам вдалося роздобути виписку з книги корабельних розкладів атомної субмарини Князь Пожарський. У документі йдеться про щоденну бойову та повсякденну роботу.Підводні човни проєкту 955А Борей-А — один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля. Субмарини мають 16 пускових шахт для міжконтинентальних балістичних ракет Р-30 Булава-30, кожна з яких може нести до 10 бойових блоків. Князь Пожарський: ГУР публікує засекречені дані про атомний підводний крейсер РФ / 10 Фотографій Читати на тему ГУР висадилися на Тендрівській косі: що відомо про спецоперацію Спецоперація ГУР: що відомо про наслідки для окупантів. Що ще відомо про крейсер Князь Пожарський Підводний човен Князь Пожарський увійшов до складу 31-ї дивізії підводних човнів Північного флоту ВМФ РФ 24 липня 2025 року. Він має постійне місце дислокації у Мурманській області, місті Гаджієво. На бойове чергування крейсер приймав особисто Путін. За відкритими даними, крейсер Князь Пожарський належить до підводних човнів четвертого покоління. Спуск на воду відбувся 3 лютого 2024 року. До 2028 року РФ збирається побудувати ще два подібних судна. Водотоннажність: 14 720 тонн і 14 488 тонн у надводному стані, 24 000 тонн — у зануреному стані; довжина: 170 м; ширина 13,5 м; осадка: 10 м; рушійна установка: 1 ядерний реактор ОК-650Б, 1 парова турбіна AEU, 1 вал; швидкість 25 вузлів (46 км/год; 29 миль/год); екіпаж: 107 офіцерів та матросів; електронна боротьба та приманки: RIM HAT, SNOOP HALF ESM; озброєння: 16 ракет Р-30 Булава, шість торпедних апаратів для стрільби різноманітною зброєю. Раніше ми ділилися, як 18-й пакет санкцій проти Росії вплине на російський флот. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: зброя, Росія Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter