Возможно ли освобождение Кинбурнской косы в ближайшее время? Последние новости о ситуации тут

Украинские военные освободили правобережье Херсонской области, но её часть остается под оккупацией. Напряженная ситуация и на Кинбурнской косе. Освободить ее можно только при полной деоккупации области.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин рассказал во время телемарафона о ситуации на Кинбурнской косе.

Ситуация на Кинбурнской косе сегодня

По его словам, эту местность больше контролирует противник. Но из-за нашего огневого контроля он не может там сосредоточивать большие группы своих войск.

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Недавно во время телемарафона спикер пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк отмечала, что украинские военные уничтожили несколько десятков техники оккупантов и две ячейки живой силы на Кинбурнской косе.

Ерин отмечает, что освобождение Кинбурнской косы не совсем целесообразно, потому что там открытая местность, и огневые поражения со стороны противника могут нанести больше вреда, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории.

Он объясняет, что бросать на освобождение этих отдельных территорий Херсонской области большие силы и средства сейчас не сопоставимо с целью: это вопрос долгосрочной перспективы.

Кинбурнская коса: карта

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Фото: Darkngs