Возможно ли освобождение Кинбурнской косы в ближайшее время? Последние новости о ситуации тут

Украинские военные освободили правобережье Херсонской области, но её часть остается под оккупацией. Напряженная ситуация и на Кинбурнской косе. Освободить ее можно только при полной деоккупации области.
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин рассказал во время телемарафона о ситуации на Кинбурнской косе.
По его словам, эту местность больше контролирует противник. Но из-за нашего огневого контроля он не может там сосредоточивать большие группы своих войск.
Постоянного контроля над островами на Днепре в Херсонской области нет ни у одной стороны.
Недавно во время телемарафона спикер пресс-центра ОК Юг Наталья Гуменюк отмечала, что украинские военные уничтожили несколько десятков техники оккупантов и две ячейки живой силы на Кинбурнской косе.
Ерин отмечает, что освобождение Кинбурнской косы не совсем целесообразно, потому что там открытая местность, и огневые поражения со стороны противника могут нанести больше вреда, чем мы получим преимущества при освобождении этой территории.
Он объясняет, что бросать на освобождение этих отдельных территорий Херсонской области большие силы и средства сейчас не сопоставимо с целью: это вопрос долгосрочной перспективы.
Недавно российские военные обстреляли Юг Украины и попали в склад противокорабельных мин в Очакове. Ранее мы рассказывали о последствиях взрыва.
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Фото: Darkngs