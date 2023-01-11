Війна в Україні

Чи можливе звільнення Кінбурнської коси найближчим часом? Останні новини про ситуацію тут

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Січня 2023, 17:00
Коли можливе звільнення Кінбурнської коси: карта

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