Чи можливе звільнення Кінбурнської коси найближчим часом? Останні новини про ситуацію тут

Українські військові звільнили правобережжя Херсонщини, але частина області залишається під окупацією. Напружена ситуація і на Кінбурнській косі. Звільнити її можливо лише під час повної деокупації області.

Керівник об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін розповів під час телемарафону про ситуацію на Кінбурнській косі.

Ситуація на Кінбурнській косі сьогодні

За його словами, цю місцевість більше контролює противник. Але завдяки нашому вогневому контролю він не може там зосереджувати великих груп своїх військ.

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Натомість постійного контролю над островами на Дніпрі в Херсонській області не має жодна сторона.

Нещодавно під час телемарафону речниця прес-центру ОК Південь Наталя Гуменюк зазначала, що українські військові знищили декілька десятків техніки окупантів та два осередки живої сили на Кінбурнській косі.

Єрін зазначає, що звільнення Кінбурнської коси зараз не є зовсім доцільним, бо там відкрита місцевість і вогневі ураження з боку противника можуть завдати більше шкоди, ніж ми отримаємо переваги під час звільнення цієї території.

Він пояснює, що кидати на звільнення цих окремих територій Херсонщини великі сили та засоби зараз не зіставно з метою: це питання довгострокової перспективи.

Кінбурнська коса: карта

Нещодавно російські військові обстріляли Південь України та влучили у склад протикорабельних мін в Очакові. Раніше ми розповідали про наслідки вибуху.

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Фото: Darkngs