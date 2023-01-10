Російські військові вчора, 9 січня, завдали удару по Очакову. Вибухова хвиля дістала аж до Миколаєва. Окупанти влучили у склад старих протикорабельних мін Другої світової війни. Він був розташований біля військової частини, яку обстрілювали місяцями.

Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім прокоментував атаку Очакова:

Дорогими ракетами пробили метри бетону, щоб підірвати міни часів Другої світової.

Міни залили бетоном, щоб вони не вибухнули, ще дуже давно, адже вони були дуже небезпечними. За словами Кіма, росіяни давно цілились у старий склад протикорабельних мін. Певно, думали, що це важливий військовий об’єкт.

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Внаслідок вибуху в будинках майже у половини жителів Очакова вибило вікна. Також наслідками обстрілу портової та міської інфраструктури міста ворожими РСЗВ стали руйнування кількох адмінбудівель, пошкодження житлових будинків та міської лікарні.

За попередньою інформацією, постраждали 15 людей, загиблих не було.

Наслідки обстрілу Очакова — фото

Дорогими ракетами — по мінах Другої світової. Кім про обстріл Очакова та “успіх” росіян / 4 Фотографії

Росіяни продовжують тероризувати мирне населення України та використовувати заборонену зброю. Раніше ми розповідали про обстріл Херсона запалювальними снарядами.

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Головне фото: Ганна Замазєєва / Telegram