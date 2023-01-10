Российские военные вчера, 9 января, нанесли удар по Очакову. Взрывная волна достала до Николаева. Оккупанты попали в склад старых противокорабельных мин Второй мировой войны. Он находился возле воинской части, которую обстреливали месяцами.

Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким прокомментировал атаку Очакова:

Дорогими ракетами пробили метры бетона, чтобы взорвать мины времен Второй мировой.

Мины залили бетоном, чтобы они не взорвались, еще очень давно, ведь они были очень опасными. По словам Кима, россияне давно целились в старый склад противокорабельных мин. Наверное, думали, что это важный военный объект.

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В результате взрыва в домах почти у половины жителей Очакова выбило окна. Также последствиями обстрела портовой и городской инфраструктуры города враждебными РСЗО стали разрушение нескольких админзданий, повреждение жилых домов и городской больницы.

По предварительной информации, пострадали 15 человек, погибших не было.

Последствия обстрела Очакова — фото

Дорогими ракетами — по минам Второй мировой. Ким про обстрел Очакова и “успех” россиян / 4 Фотографии

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Главное фото: Анна Замазеева / Telegram