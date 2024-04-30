Дети будут в безопасности! Литва в этом году построит в Украине шесть школ-бомбоубежищ — что известно

Литва много и постоянно помогает Украине. И оружием, и гуманитарной помощью, и голосами на политической арене. Помогают и местные жители, которые собирают деньги на дроны и передают транспорт. В этот раз Литва построит в Украине шесть школ-бомбоубежищ в 2024 году. Читай, что об этом известно.

Литва построит в Украине шесть школ-бомбоубежищ в 2024 году

До конца 2024 года Литва хочет построить в Украине шесть школ-бомбоубежищ в Николаевской, Одесской, Запорожской, Сумской, Черниговской, а также, скорее всего, в Харьковской областях. Они будут подземными, чтобы дети могли учиться в безопасных условиях.

Об этом стало известно из интервью руководителя литовских программ Co-create Future of Ukraine Артураса Жарновскиса Укринформу.

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Там будут безопасные для военного времени школы-укрытия. Укрытия же в мирное время могут использоваться в качестве многофункциональных помещений — спортивных, развлекательных и т.д., — добавил Жарновскис.

Это будет строительство с нуля. Сейчас проект занимается строительством в Николаевской области. До этого была восстановлена школа в Бородянке и детский сад в Ирпене.

Литовские партнеры говорят, если проект будет успешным, его расширят и начнут больше отстраивать больниц, садиков и т.д. Четвертый год, учитывая коронавирус, дети в Украине не могут учиться спокойно и полноценно. Такие школы-укрытия обезопасят детей.

Также в этих школах предусмотрена и антирадиационная защита.

Восстановление, особенно когда мы говорим о школе, для меня символ сопротивления и надежды. Потому что страна, которая думает о школах, будущем и детях, не может проиграть, — сказал Артурас Жарновскис.

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