Непрерывно используют авиабомбардировки! Россияне обстреляли Луганскую область, есть погибшие

Каждый день — это доказательство подлинного мотива российской войны, которую РФ развязала в Украине еще в 2014 году. Сегодня утро также начинается с новостей об обстреле Луганской области, который произошел вчера.
В результате российского авианалета на поселок Новоегоровка в районе Сватового в Луганской области, погибли трое мирных жителей, еще один человек получил ранения осколками.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в своем Telegram.
По сообщению Артема Лысогора, трое мирных жителей погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка в Сватовском районе.
Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков.
Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков.
— Вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди, в результате чего возник пожар. К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под завалов не было возможности, — сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
Лысогор также добавил, что в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.
— Накануне в результате авианалета в Невском был разрушен очередной частный дом. К счастью, его жители вовремя эвакуировались.
Не пренебрегайте своим здоровьем и жизнью — уезжайте в безопасные регионы. Вся необходимая помощь будет предоставлена! — подчеркнул председатель ОВА.
Не пренебрегайте своим здоровьем и жизнью — уезжайте в безопасные регионы. Вся необходимая помощь будет предоставлена! — подчеркнул председатель ОВА.
Также артиллерийским обстрелам за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка и Белогоровка.
Обо всех событиях на фронте на протяжении последних суток можно узнать с актуальной карты боевых действий в Украине.
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