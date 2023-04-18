Непрерывно используют авиабомбардировки! Россияне обстреляли Луганскую область, есть погибшие

Каждый день — это доказательство подлинного мотива российской войны, которую РФ развязала в Украине еще в 2014 году. Сегодня утро также начинается с новостей об обстреле Луганской области, который произошел вчера.

В результате российского авианалета на поселок Новоегоровка в районе Сватового в Луганской области, погибли трое мирных жителей, еще один человек получил ранения осколками.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в своем Telegram.

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Обстрел Новоегоровки: что известно

По сообщению Артема Лысогора, трое мирных жителей погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка в Сватовском районе.

Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков.

— Вражеский снаряд попал в частный дом, в котором находились люди, в результате чего возник пожар. К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под завалов не было возможности, — сообщил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Лысогор также добавил, что в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.

— Накануне в результате авианалета в Невском был разрушен очередной частный дом. К счастью, его жители вовремя эвакуировались.

Не пренебрегайте своим здоровьем и жизнью — уезжайте в безопасные регионы. Вся необходимая помощь будет предоставлена! — подчеркнул председатель ОВА.

Также артиллерийским обстрелам за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка и Белогоровка.

Обо всех событиях на фронте на протяжении последних суток можно узнать с актуальной карты боевых действий в Украине.

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