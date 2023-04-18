Украина

Жестокость в крови — россияне издеваются над своими же мобилизованными: карта боевых действий в Украине 18 апреля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 апреля 2023, 06:00
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Отбивать десятки атак, держать оборону и уничтожать врага: карта боевых действий в Украине 17 апреля в режиме онлайн
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