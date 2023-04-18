Жестокость в крови — россияне издеваются над своими же мобилизованными: карта боевых действий в Украине 18 апреля в режиме онлайн

С жестокостью россиян украинский народ сталкивался на разных этапах формирования как карты мира, так и карты боевых действий.

Они привыкли издеваться над всеми, кто не стремится им подчиняться. Но с началом полномасштабной войны в Украине стало понятно — жестокое обращение у оккупантов в крови.

А еще новые данные Института изучения войны свидетельствуют, что в издевательствах захватчики упражняются еще и на собственных мобилизованных.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска усилили артиллерийские удары на юге Украины.

В то же время сообщается, что российские мобилизованные продолжают публиковать жалобы на свое командование по поводу жестокого обращения.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение прошлых суток противник нанес 34 авиационных удара, произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня. Есть раненые среди гражданского населения.

Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник несет значительные потери и сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В минувшие сутки на указанных участках фронта наши защитники отбили более 50 атак противника.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

В течение прошлых суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Сосновка, Поповка и Искрисковщина Сумской области, а также населенных пунктов Окип, Байрак, Волчанск, Охримовка и Нестерное в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенного пункта Синьковка. Вражеским обстрелам подверглись Тополи, Красное Первое, Новомлинск, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел наступательные действия вблизи населенного пункта Спорное, успеха не имел. Артиллерийские обстрелы поразили Стельмаховку, Невское, Белогоровку Луганской области и Ивановку и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. В районе населенных пунктов Ивановское и Предтечино противник вел безуспешные наступательные действия.

От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка и Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял Керамик, Новокалиново, Бердичи, Авдеевку, Тоненькое, Нетайловое, Первомайское и Карловку.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошлые сутки враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них Времовка, Новополь Донецкой области, Малиновка, Червоное, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области, Никополь Днепропетровской области, Золотая Балка, Берислав, Львов, Ивановка, Никольское, Антоновка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также, сбит вражеский разведывательный БПЛА типа Мерлин.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение прошлых суток поразили два района сосредоточения живой силы противника, а также вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

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