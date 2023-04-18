Жорстокість в крові — росіяни знущаються зі своїх мобілізованих: карта бойових дій в Україні 18 квітня в режимі онлайн

З жорстокістю росіян український народ стикався на різних етапах формування як мапи світу, так і карти бойових дій.

Вони звикли знущатись з усіх, хто не прагне їм підкорятись. Та з початком повномасштабної війни в України стало зрозуміло — жорстоке поводження в окупантів у крові.

А ще нові дані Інституту вивчення війни свідчать, що в знущаннях загарбники вправляються ще й на власних мобілізованих.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська посилили артилерійські удари на півдні України.

Водночас повідомляється, що російські мобілізовані продовжують публічно надсилати скарги на своє командування щодо жорстокого поводження.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 34 авіаційних удари, здійснив 31 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед цивільного населення.

Російський агресор і надалі використовує тактику терору, ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник зазнає чималих втрат та зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби, на зазначених ділянках фронту, нашими захисники відбили понад 50 атак противника.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Соснівка, Попівка та Іскрисківщина Сумської області, а також населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населеного пункту Синьківка. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів наступальні дії поблизу населеного пункту Спірне, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії.

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка та Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв Керамік, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Времівка, Новопіль Донецької області, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Золота Балка, Берислав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито ворожий розвідувальний БПЛА типу Мерлін.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження живої сили противника, а також одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Продовжується боротьба й на міжнародній арені. Читай, як це відбувається в інтерв’ю Дмитра Кулеби про перевинайдення дипломатії та власні емоції.

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